Laura Vicol, efect după Covid-19. Problema nu i-a trecut nici după mai bine de un an de la infectare

„Sunt pro-vaccinare, dar în aceeași măsură nu îi judec pe cei care aleg să nu o facă”, a spus Laura Vicol în cadrul interviului.

Laura Vicol a spus că a fost infectată cu SARS-CoV-2, rămânând fără gust și miros. S-a și vaccinat, deoarece are încredere în medici.

„Teorectic și normal, oamenii trebuie să se vaccineze, pentru că este o boală nenorocită. A omorât atâția oameni. Eu am avut COVID. Am rămas fără gust și miros. Mi-am îmbolnăvit familia acasă, pentru că nu știam că am. Toate testele PCR erau negative. M-am vaccinat pentru că am dorit să o fac, nu pentru că am crezut în campania de vaccinare. Am foarte multă încredere în medici și specialiști”, a zis Laura Vicol.

„Am mulți prieteni medici, am discutat cu ei. Am luat această hotărâre pentru binele meu și al familiei”, a subliniat Laura Vicol.

Interviul cu Laura Vicol de la DCNewsTV:

Până sâmbătă, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.785.120 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.447 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.699.083 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până în prezent, 57.021 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 03.12.2021 (10:00) – 04.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 131 de decese (76 bărbați și 55 femei), din care 20 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 131 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 la categoria de vârstă 50-59 ani, 31 la categoria de vârstă 60-69 ani, 42 la categoria de vârstă 70-79 ani și 41 la categoria de vârstă peste 80 ani.

123 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 20 de decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Arad, Bacău, Galați, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Mureș, Neamț și Municipiul București, în luna octombrie 2021 și în luna noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 111 decese.

Din totalul de 131 de pacienți decedați, 117 erau nevaccinați și 14 vaccinați. Cei 14 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 60-69 ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.804. Dintre acestea, 948 sunt internate la ATI. Dintre cei 948 de pacienți internați la ATI, 80 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 106 sunt minori, 100 fiind internați în secții și 6 la ATI.