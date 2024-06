Larisa Iordache și Cristian Chiriță s-au căsătorit civil! Fotografii spectaculoase de la marele eveniment

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit oficial soț și soție. Cei doi sportivi au ajuns în fața altarului pe 8 iunie, acolo unde au sus hotărâți „Da” și și-au promis pe vecie că-și vor rămâne alături unul altuia. După ce actele au fost semnate, petrecerea de cununie civilă a continuat până în zori, cei doi proaspăt însurăței distrându-se pe cinste alături de cei mai apropiați prieteni și de familie într-un cadru de poveste.

Fosta gimnastă a avut o apariție pe cât de simplă, pe atât de spectaculoasă. Astfel, Larisa a optat pentru o rochie albă scurtă din dantelă, extrem de ante lucrată și care să-i pună în evidență silueta perfectă. Nici partenerul său de viață nu s-a lăsat mai prejos, întrucât acesta nu a optat pentru un costum clasic, negru, ci a preferat, în schimb, să aibă o vestimentație deschisă la culoare, perfect pentru vremea de afară.

„Soțul și Soția Chiriță.



După mulți ani de provocări și victorii pe podiumurile sportive, am găsit unul în altul acel echilibru perfect, acea armonie care ne-a făcut să înțelegem că suntem făcuți unul pentru altul.”, a fost mesajul transmis de Larisa Iordache pe rețelele de socializare.

Și intrarea „în scenă” a mirilor a fost una de-a dreptul spectaculoasă, întrucât Larisa și Cristian au ales o locație cu vedere la lac, pentru ca ei să-și poată face apariția într-o barcă, pe ponton așteptându-i cu sufletul la gură toți invitații speciali.

Cum s-au cunoscut cei doi

În trecut, Larisa Iordache ne vorbea despre începutul poveștii de dragoste dintre ea și Cristian Chiriță. Chiar dacă acum se iubesc extrem de mult și au întemeiat oficial o familie, în trecut fosta gimnastă nu era atât de convinsă de faptul că își dorește să fie parte dintr-o poveste de dragoste. Cu toate acestea, actualul său soț a cucerit-o din primele conversații, astfel încât totul a venit apoi firesc între cei doi.

„A fost o întâmplare ca el să fie din același domeniu ca mine. Fiind singuri amândoi, am început să vorbim doar ca prieteni. Eu eram într-o perioadă în care nu-mi doream să-mi complic viața, dar în același timp nu spuneam „nu” dacă apărea cineva în viața mea și își dorea cu adevărat să facă parte din viața mea. Am fost puțin sceptică la început, i-am zis că putem fi amici, iar el a zis că nu-i niciun fel de problemă.

Am început să vorbim, iar după 2-3 săptămâni am început să simțim lucruri unul pentru celălalt. Am simțit grijă unul pentru celălalt, să ne fim alături, să ieșim împreună. La început a fost ciudat, pentru că eu nu mi-am dorit o relație. Eu când intru într-o relație sunt acolo 100% și în acel moment nu voiam să mai fac asta. De fiecare dată mă lăsam pe mine în spate, dar cu el mi-a fost totul foarte natural. Am înțelegere din partea lui, ne susținem și ușor, ușor am început să simțim mai mult. Așa am hotărât să formăm o relație”, a mărturisit Larisa Iordache în trecut pentru DC News.

