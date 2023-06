Lőrincz Ştefan-Iulian (USR), către Grindeanu: Este ca și cum nu ați fi fost ministru! / video

În cadrul audierilor pentru funcția de ministru al Transporturilor, Lőrincz Ştefan-Iulian, deputat USR, i-a transmis un mesaj lui Sorin Grindeanu.

„Domnule ministru, o să vă întreb despre Autostrada Ploiești - Comarnic-Brașov. În momentul în care ați preluat mandatul, aceasta se afla în fază de selectare a traseului, după un an și jumătate se află fix în același moment. Este ca și cum nu ați fi fost ministru. Am înțeles că v-ați luptat cu termenele contractuale, cel mai probabil în septembrie veți rata finalizarea studiului de fezabilitate. Unde ne vom afla peste un an și jumătate, la sfârșitului anului 2024, tot la faza de selectare a traseului, sau o să ne promiteți ceva ce nu sunteți capabil să oferiți?“, a întrebat deputatul Lőrincz Ştefan-Iulian.

Astăzi, 14 iunie 2023, în Parlamentul României au loc audierile pentru miniștrii propuși de Marcel Ciolacu pentru noul Guvern.

Cine sunt miniștrii din Guvernul Ciolacu?

* prim-ministru - Marcel Ciolacu;



* viceprim-ministru - Marian Neacşu (propus de PSD);



* viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu (propus de PNL);



* ministrul Afacerilor Externe - Luminiţa Odobescu (propusă de PNL);



* ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvâr (propus de PSD);



* ministrul Justiţiei - Alina Gorghiu (propusă de PNL);



* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu (propus de PSD);



* ministrul Finanţelor - Marcel Boloş (propus de PNL);



* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Adrian Câciu (propus de PSD);



* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu (propus de PSD);



* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Radu Oprea (propus de PSD);



* ministrul Energiei - Sebastian Burduja (propus de PNL);



* ministrul Mediului - Mircea Fechet (propus de PNL);



* ministrul Dezvoltării - Adrian Veştea (propus de PNL);



* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ivan Bogdan-Gruia (propus de PSD);



* ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi (propus de PSD);



* ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila (propus de PSD);



* ministrul Educaţiei - Ligia Deca (propusă de PNL);



* ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Gabriela Firea (propusă de PSD);



* ministrul Culturii - Raluca Turcan (propusă de PNL).

