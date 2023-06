Scandal la audierea ministrului Florin Barbu. „Pleacă Daea, dar îi rămâne familia în Guvern!” / Update

Update

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a primit miercuri aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Barbu pentru portofoliul de la Agricultură cu 29 de voturi 'pentru', 7 voturi 'împotrivă' şi nicio abţinere.

Știrea inițială

Dezbaterea s-a aprins în timpul sesiunii de întrebări-răspunsuri, atunci când senatorul USR Sebastian Cernic, secretar al Comisiei pentru agricultură din Senat, a adresat ministrului propus al Agriculturii, Florin Barbu, câteva întrebări. Redăm mai jos câteva fragmente deoarece interlocutorii au vorbit, de multe ori, unii peste alții, dialogul fiind neinteligibil.

'Colegul dumneavoastră de partid, domnul Chesnoiu, a plecat din funcția de ministru al Agriculturii, fiind suspectat de DNA că ar fi dat subiectele unei pile de-a domnului Daea. Vă rog frumos să mă lăsați să formulez întrebarea, dacă doriți ca această dezbatere să fie una ok. Ca într-o comedie bună, în locul domnului Chesnoiu a venit domnul Daea. Acum, domnul Daea pleacă din Guvern, însă familia Daea rămâne acolo: soția, fiica, ginerele, finul, nora. Și, acum, întrebarea: Domnule ministru, v-ați gândit să evaluați angajările făcute de domnul Daea? De asemenea, vă rog să ne spuneți cine se află pe lista dumneavoastră pentru angajări la Minister, imediat după ce vă preluați portofoliul? ', a întrebat Cernic.

'Evaluarea familiei domnului Petre Daea, care sunt angajați în Minister, dumneavoastră ați avut posibilitatea să faceți evaluarea, dacă doreați, când ați fost la guvernare și ați avut secretari de stat și secretari generali în Ministerul Agriculturii! Aveați posibilitatea și dumneavoastră să faceți evaluarea persoanelor pe care le-ați menționat! A doua întrebare nu își are rostul.', a răspuns Florin Barbu.

'Se pare că nu ați lucrat în administrația publică. Mă recomandă în Ministerul Agriculturii următoarele: Am 15 ani de administrație publică locală și centrală. Am fost 1 an și jumătate președintele Comisiei de agricultură din Camera Deputaților, am 7 ani în care am condus sistemul de irigații din România. Nu știu câți dintre dumneavoastră, cei de la USR, au lucrat ca deputat și senator în administrație publică locală sau centrală!', a răspuns Florin Barbu.

Florin Barbu, ministru propus al Agriculturii în Guvernul Ciolacu, a mai declarat miercuri la audieri că va solicita la Bruxelles ca mierea și carnea să fie incluse pe lista cu produse ucrainene pentru care este interzis importul în România. El a subliniat că va încerca să introducă și mierea, carnea și alte priorități ale României, astfel încât 'fermierii români să și poată comercializa produsele pe care le produc în România'.

Alte declarații ale ministrului Florin Barbu

'Cred că cel mai important lucru este să continuăm ce am început aici, în Comisia de agricultură, şi mi-aş dori foarte mult să colaborăm, ca până acum. Ca priorităţi în Programul de Guvernare, cel mai important lucru este absorbţia fondurilor europene alocate prin Programul Naţional Strategic, creşterea suprafeţelor agricole, continuarea investiţiilor prevăzute în Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii. Ştiţi foarte bine, am fost directorul general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare o perioadă de 7 ani şi cred că am pornit cel mai ambiţios program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii, lucru care s-a realizat aici, în Parlamentul României (...) în perioada în care domnul ministru Daniel Constantin a venit în Parlament şi am aprobat cel mai important program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii. Voi stărui foarte mult pe acest program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii şi orice modificare pe care trebuie s-o mai facem la această lege, vă promit că voi veni aici', a spus Barbu.

Barbu este convins că suprafaţa de două milioane de hectare trecută în Programul de reabilitare a infrastructurii principalei de irigaţii va fi realizată.

'Sunt convins că suprafaţa de două milioane de hectare trecută în Programul de reabilitare a infrastructurii principalei de irigaţii şi prin studiul pe care eu l-am lăsat când am plecat de la ANIF, făcut în colaborare cu Institutul de Proiectare, privind extinderea pe o suprafaţă de încă 600.000 de hectare, sunt sigur că în anul următor vom realiza acest program de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii', a explicat Florin Barbu.

Despre infrastructura secundară de irigaţii

'Mai mult, în funcţie de resursele financiare ale Ministerului de Finanţe şi în discuţia pe care voi avea-o cu domnul premier, încerc să lansez şi un program pe fiecare fermă pentru achiziţionarea de instalaţii de irigat, astfel încât să putem închide aceşti ciclu: infrastructură principală de irigaţii, infrastructură secundară şi echipamente pentru ca apa să ajungă la plante atunci când deficitul în sol este foarte mare. Mai mult, am insistat la Comisia Europeană, care la un moment dat ne spunea că apa gratuită pe canale este un ajutor de stat, am mers în faţa oficialilor europeni, i-am convins că apa gratuită nu este un ajutor de stat şi i-am convins că apa gratuită pe canale este viitorul agriculturii româneşti ca prioritate', a mai zis Florin Barbu.

