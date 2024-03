Klaus Iohannis, surprins din nou la golf, împreună cu soția sa. Rareș Bogdan spune că e ca "mersul la săpă": Să nu mai fim ipocriți, să fim oameni - Foto

Klaus Iohannis a fost surprins la un teren de golf, acolo unde a mers alături de soția sa, Carmen Iohannis. Îmbrăcat în pantaloni scurți albi, relaxat, președintele României pare că s-a bucurat din plin de o partidă de golf înainte de Paștele catolic.

Se întâmplă în contextul în care el a fost de multe ori criticat pentru faptul că practică acest sport, considerat a fi unul scump, pentru bogați. Potrivit Antena 3 CNN, clubul la care merge Klaus Iohannis are un tarif de 4.000 de lei pe an pentru fiecare membru, o sumă destul de mare dacă ne gândim că mulți dintre români încasează lunar doar jumătate din acești bani, mai exact 2.079 lei, cât e salariul minim în România.

Antena 3 CNN a arătat și alte tarife care sunt plătite la acest club de cei care practică golful. Spre exemplu, închirierea unui coș de mingi cu 17 bucăți costă 10 lei, închirierea trusei de golf - 50 de lei, închirierea unui troliu - 30 de lei, taxa driving range nemembri - 100 de lei, parcare golf cart : 800 lei/an.

Rareș Bogdan compară golful cu mersul la sapă

Rareș Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL, a comentat aceste imagini cu Klaus Iohannis la golf, comparând acest sport cu mersul la sapă sau cu pescuitul.



"E bine că m-ați sunat pe mine pentru că eu am învățat golf cu Paul Tomiță. Paul Tomiță a fost profesorul de golf al Regelui Mihai. Este cel care a înființat clubul de golf de la Piani, a fost profesor la clubul diplomatic din București și un domn care s-a stins din viață la aproape 90 de ani. Cunosc bine clubul respectiv, iar faptul că președintele Iohannis înainte de sfintele Paști, dânsul sărbătorind mâine sărbătoarea Paștelui, la noapte Învierea, a ales să-și petreacă timpul în natură, de data asta nu urcând pe munte cu rucsacul cum face de obicei, ci mergând la clubul de golf de la Pianu, nu poate fi decât un lucru ce ține de normalitatea unei poziții publice.

Ar trebui să încercăm să nu mai fim noi, românii, ipocriți și să fim oameni, să încercăm să trăim normal. Dacă mergem la teatru sau la o expoziție de artă, dacă citim o carte, dacă mergem la sapă sau la pescuit, sunt chestiuni normale. Klaus Iohannis a ales, într-o zi minunată, într-o zi excepțională, să se relaxeze (...) În 2003 am început golful cu Paul Tomiță, vreau să vă spun o chestiune, am început să joc golf cu o trusă second hand de 100 de mărci la vremea respectivă, nu erau euro. 100 de mărci nu cred că este foarte mult, iar cât costă pe zi la Pianu, sincer nu știu, dar nu cred că e mai mult de 45 de lei. (...) În SUA sunt 60 de milioane de jucători de golf. Sigur că e un sport care pare inaccesibil, dar credeți-mă, doar pare, iar terenul de la Pianu, este unul dintre cele mai frumoase. (...) În România sunt vreo 10-12 terenuri ", a declarat Rareș Bogdan la Antena 3 CNN.

