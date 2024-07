Jurnalistul Val Vâlcu, întrebarea zilei după ce s-au pus reflectoarele pe Bucur Mihail, „polițista” în fustă

Jurnalistul Val Vâlcu are o întrebare după ce s-au pus reflectoarele pe Bucur Mihail, „doamna polițistă” în fustă.

După apariția lui Bucur Mihail, „polițista locală” care a captat interesul multora, în spațiul public au apărut tot felul de întrebări: „Vă plac femeile?” / „Vă epilați?” / „Aveți chiloți?” / „De ce purtați fustă?” / „Sunteți transgender?” / „Sunteți căsătorit/ă?”

Dar jurnalistul Val Vâlcu are alte curiozități: De ce există Poliție Locală? De ce avem nevoie de Poliție Locală? Care este utilitatea instituției? Unii ar spune că Poliția Locală trebuie desfiinţată cu totul, că este o glumă proastă, o tâmpenie. Ce face un polițist local? Dacă știe cineva... să ne scrie.

Bucur Cezar Mihail a fost prezentă în studioul România TV, unde a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Bucur Cezar Mihail afirmă că suferă de disforie de gen, care, potrivit OMS, nu mai este considerată o tulburare sau afecțiune.

Victor Ciutacu a dorit să pună câteva întrebări: "Bună seara tuturor, bună seara și invitatului tău sau invitatei tale, că nu știu cum să mă adresez".

Bogdan Chirieac a precizat: "S-a prezentat drept doamna. Este o normă internațională".

"Doamna Bucur Mihail", confirmă și Bucur Mihail.

Victor Ciutacu îi adresează apoi câteva întrebări: "În primul rând, ați făcut vreo operație de schimbare de sex sau pur și simplu vă simțiți dumneavoastră doamnă?

Bucur Cezar Mihail răspunde: "Operația o voi face numai după ce voi avea rezultatele asupra trupului prin terapia de feminizare. În luna februarie 2022 am depus documente la instituție, iar un psiholog și un psihiatru și ulterior un endocrinolog certificau cu documente medicale că am disforie de gen. Conform unei directive a OMS, disforia de gen nu mai este considerată tulburare sau afecțiune".

"Asta înseamnă că este sănătos psihic", a observat Bogdan Chirieac.

"Vreau să fac schimbarea de gen. Deocamdată n-am bani. Oricum și instituția s-a ocupat să mă lase fără bani", spune Bucur Cezar Mihail.

"Aș vrea să întreb și eu ceva", intervine Cosmin Dorobanțu. "Am înțeles că cel de la dumneavoastră, cea din platoul dumneavoastră, a fost student al Academiei de Poliție. Așa este? A intrat cu 10?", întreabă acesta.

Bucur Cezar Mihail confirmă: "Am obținut prima medie în acel an, am terminat pe locul 6, a fost singura notă de 10 la Limba română".

"Ok. Întrebare pentru dumneavoastră. Când ați candidat la Academia de Poliție, pe ce locuri ați candidat? De femeie sau de bărbat?", întreabă Cosmin Dorobanțu.

"Tocmai am spus că forma de protest am declanșat-o în 2021 și sunt un produs al acestei instituții (...). Am candidat pe locuri de bărbați", spune Bucur Cezar Mihail.

"A doua întrebare", spune Cosmin Dorobanțu. "În toaletele publice mergeți la femei sau la bărbați?", întreabă acesta.

Bucur Cezar Mihail spune: "Merg la bărbați, pentru că mentalul colectiv este tributar și suntem una din țările cele mai transfobe. Ar însemna să dau naștere unor evenimente și sunt o persoană care, deocamdată, nu are aspectul de femeie".

"Dumneavoastră vă plac femeile sau bărbații?", întreabă Cosmin Dorobanțu.

"Femeile", răspunde Bucur Cezar Mihail.

