Bucur Mihail a răspuns celor mai incomode întrebări ale lui Ciutacu și Chirieac: Asta înseamnă că este sănătos psihic

Victor Ciutacu a dorit să pună câteva întrebări: "Bună seara tuturor, bună seara și invitatului tău sau invitatei tale, că nu știu cum să mă adresez".

Bogdan Chirieac a precizat: "S-a prezentat drept doamna. Este o normă internațională".

"Doamna Bucur Mihail", confirmă și Bucur Mihail.



Victor Ciutacu îi adresează apoi câteva întrebări: "În primul rând, ați făcut vreo operație de schimbare de sex sau pur și simplu vă simțiți dumneavoastră doamnă?

Bucur Cezar Mihail răspunde: "Operația o voi face numai după ce voi avea rezultatele asupra trupului prin terapia de feminizare. În luna februarie 2022 am depus documente la instituție, iar un psiholog și un psihiatru și ulterior un endocrinolog certificau cu documente medicale că am disforie de gen. Conform unei directive a OMS, disforia de gen nu mai este considerată tulburare sau afecțiune".

"Asta înseamnă că este sănătos psihic", a observat Bogdan Chirieac.

"Vreau să fac schimbarea de gen. Deocamdată n-am bani. Oricum și instituția s-a ocupat să mă lase fără bani", spune Bucur Cezar Mihail.

captură RTV

"Aș vrea să întreb și eu ceva", intervine Cosmin Dorobanțu. "Am înțeles că cel de la dumneavoastră, cea din platoul dumneavoastră, a fost student al Academiei de Poliție. Așa este? A intrat cu 10?", întreabă acesta.



Bucur Cezar Mihail confirmă: "Am obținut prima medie în acel an, am terminat pe locul 6, a fost singura notă de 10 la Limba română".

"Ok. Întrebare pentru dumneavoastră. Când ați candidat la Academia de Poliție, pe ce locuri ați candidat? De femeie sau de bărbat?", întreabă Cosmin Dorobanțu.

"Tocmai am spus că forma de protest am declanșat-o în 2021 și sunt un produs al acestei instituții (...). Am candidat pe locuri de bărbați", spune Bucur Cezar Mihail.

"A doua întrebare", spune Cosmin Dorobanțu. "În toaletele publice mergeți la femei sau la bărbați?", întreabă acesta.

Bucur Cezar Mihail spune: "Merg la bărbați, pentru că mentalul colectiv este tributar și suntem una din țările cele mai transfobe. Ar însemna să dau naștere unor evenimente și sunt o persoană care, deocamdată, nu are aspectul de femeie".

"Dumneavoastră vă plac femeile sau bărbații?", întreabă Cosmin Dorobanțu.

"Femeile", răspunde Bucur Cezar Mihail.

"Deci, să spunem că ați fi înclinat spre lesbianism, ca să zic așa, din punct de vedere științific, da?", întreabă Victor Ciutacu.

"Ok. Dar ce relevanță are asta?", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Înțeleg că doamna susține că este discriminată de poliția locală, lucru care în România anului 2024 e intolerabil (...).

Discriminarea asta nu e permisă în România anului 2024. Suntem în UE și în NATO, fie că ne place, fie că nu ne place.

Deci nu există niciun motiv de discriminare, fiindcă cineva, o persoană care a intrat la Academia de Poliție pe locurile de la bărbați, a decis, după ce a terminat Academia, după mulți ani, să își schimbe sexul. Doamna vrea să schimbe sexul, dar a spus că n-are suficienți bani, că așteaptă analizele medicale. Ne-a spus că ONU a dezincriminat disforia de gen, deci nu este bolnav mintal, nu are o maladie.

Și mă gândesc dacă armata americană e pe principiul: nu întreba, nu răspunde și n-are nicio problemă cu persoane LGBT, o putea să facă asta și Poliția Locală de la București. Că ăștia nu luptă în Afganistan", a completat Bogdan Chirieac.

"Eu cred că există Constituția României în momentul ăsta și legile din țara asta, iar discriminarea pe motive de orientare sexuală este o infracțiune gravă, nu? E infracțiune, doamna polițist?", întreabă Bogdan Chirieac.

"Da, este vorba de hărțuire. Poate să fie hărțuire pe gen, hărțuire morală la locul de muncă...", concluzionează Bucur Cezar Mihail.

