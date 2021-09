Joe Biden, către americani: „Până în 2020 vom avea emisii zero la electricitate“ / VIDEO

Președintele Joe Biden a promis că va face totul pentru ca emisiile la electricitate să ajungă la zero până în 2020, o poticnire retorică evidentă în timp ce vorbea despre avariile cauzate în New York de uraganul Ida.

„Suntem hotărâți să facem față schimbărilor climatice”, a spus Biden. „Ne vom asigura că vom avea zero emisii nete până în 2050. Până în 2020, ne vom asigura că cele cauzate de energia electrică vor fi zero.”

Planul real al lui Biden, lansat în aprilie, prevede atingerea unei economii nete cu emisii nete până în 2050 și a unui sector energetic fără poluare cu carbon până în 2035. Președintele a declarat că angajamentul său față de zero emisii este esențial pentru reducerea încălzirii globale și a uraganelor precum Ida, care au făcut ravagii în New York și New Jersey, cu inundații severe.

„Oameni buni, dovezile sunt clare. Schimbările climatice reprezintă o amenințare existențială pentru viața noastră, pentru economia noastră, iar amenințarea este aici”, a continuat Biden. „Nu se va îmbunătăți. Întrebarea e dacă se poate agrava?”, a mai precizat președintele SUA.

Biden a promis să „construiască înapoi locuințe mai bune” în orașul New York, în locul celor distruse de inundații, dar a avertizat că nu va fi suficient, scrie NewsBinding.

Administrația Biden va fi dată în judecată de 20 de state pentru impunerea identității de gen în SUA

Ca răspuns la o decizie executivă privitoare la Titlul IX al administrației Biden, 20 de state dau în judecată Departamentul Educației, Comisia pentru Egalitate de Ocupare a Forței de Muncă (EEOC) și Departamentul Justiției. Plângerea lor, depusă la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Est al Tennessee la 30 august, solicită măsuri declarative și ordonanțiale și se concentrează pe modul în care ambele entități federale au „emis„ interpretări ”ale legii federale antidiscriminare mult dincolo de ceea ce permite textul legal, cerințele de reglementare, precedentul judiciar și Constituția.”

Cu alte cuvinte, legea prevăzută în Titlul IX din Legea privind modificările educaționale din 1972 protejează persoanele împotriva discriminării pe criterii de sex în medii educaționale în care instituția primește finanțare federală. Dar birocrații din administrația Biden, „neglijând cerințele procedurale în graba lor de a-și depăși atribuțiile”, au decis să rescrie legea astfel încât oriunde apare „sexul”, acesta să însemne de fapt „sex, identitate de gen sau orientare sexuală” (citește continuarea AICI).