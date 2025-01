Jaqueline Cristian, în turul doi la Australian Open, și-a anunțat obiectivul pentru acest sezon

Jaqueline Cristian (26 de ani, locul 85 WTA) s-a calificat în turul secund al turneului de Grand Slam de la Australian Open, după ce a câștigat în fața croatei Petra Martic (33 de ani, locul 132 WTA), scor 6-2, 4-6, 7-6 (7).

”A fost un meci ca un roller-coaster, dar per total a fost un meci foarte bun, pentru că am luptat până la final și nu m-am lăsat doborâtă de gândurile negative și de situațiile grele în care mă aflam”, a declarat Jaqueline Cristian pentru Eurosport după victoria importantă obținută la Merlbourne.

În contextul în care în setul secund servea pentru 4-1, însă meciul a fost înclinat spre Martic, jucătoarea din România a afirmat că a găsit puterea să revină în joc.

”Cel mai important este că am stat pozitivă și am crezut în mine că pot să câștig meciul și m-am adaptat în momente importante să încerc să fac cât de bine pot și să dau totul și să nu am regrete după meci”, a mai spus Cristian, subliniind că obiectivul său pentru acest sezon este să intre în primele 30 de jucătoare ale lumii, obiectiv pe care îl consideră unul ”dur”, dar că ”obiectivul realist și să zicem, un prim pas înainte este Top 50, dar tot ce pot să vă zic este că muncesc mult, cu mine și cu echipa. Nu vreau să mă gândesc la numere, chiar dacă sunt acolo, vin odată cu jocul și odată cu munca, cea din spatele meciurilor și a competițiilor. Cred în mine, cred în șansa mea, nu vreau să pun limite, ci doar să mă îmbunătățesc de la zi la zi”, a mai spus Jaqueline Cristian.

În turul al doilea, jucătoarea din România se va confrunta cu italianca Lucia Bronzetti (locul 76 WTA), care a făcut o surpriză la Australian Open, unde a învins-o pe belarusa Victoria Azarenka.

Cristian conduce cu 3-1 în meciurile directe, singura victorie a italiencei fiind înregistrată anul trecut, în optimile de finală de la Guangzhou.

Sorana Cîrstea, out de la Australian Open

Cea mai bună jucătoare din România, în acest moment, Sorana Cîrstea (34 de ani, locul 72 WTA), a pierdut în turul inaugural, în fața ucrainencei Elina Svitolina (30 de ani, locul 29 WTA), cu scorul 6-4, 6-4, după 93 de minute.

Reamintim că recent Sorana Cîrstea a anunțat că acesta este ultimul sezon competițional la care va participa. În privința prezenței sale în ”Happy Slam”, cum este cunoscut Australian Open, în 2022 a ajuns până în turul al patrulea, unde a pierdut în fața polonezei Iga Swiatek (locul 9 la acel moment), cu scorul de 7-5, 3-6, 3-6.

Tot până în această fază a ajuns și în 2017, când pierdea în fața ibericei Garbine Muguruza (locul 7 WTA la acel moment), scor 6-2, 6-3.

Campioana en-titre este belarusa Aryna Sabalenka, liderul mondial al tenisului feminin.

Duel 10% românesc la Melbourne

Gabriela Ruse (27 de ani, locul 125 WTA), calificată pe tabloul principal, a avut o tragere la sorți cu ghinion, deoarece în turul inaugural o va întâlni pe Irina Begu (34 ani, 83 WTA), confruntarea dintre cele două fiind una în premieră.

Meciul va avea loc în această noapte, nu mai devreme de ora 03:30 (ora României), după un meci de pe tabloul masculin, cel dintre Gabriel Diallo și Luca Nardi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News