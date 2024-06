Jandarmii au intervenit la protestul studenților pro-Palestina de la Universitatea București. Nicu Ștefănuță: M-am îngrozit văzând imaginile

Zeci de jandarmi au intervenit joi seară la Universitatea București ca să elibereze campusul de studenții protestatari pro - Palestina. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță spune că a fost acolo și că tinerii au fost amendați pe nedrept.

"Aseară la ora 22 un echipaj numeros de jandarmi a venit să ‘spargă’ o adunare pașnică a unor studenți de la Universitatea București, din zona facultății de psihologie, la Panduri Cotroceni.

Studenții au doleanțe nu doar legate de Palestina, ci o listă substanțială și legitimă dpmdv pentru universitate însăși. O listă absolut legitimă de doleanțe pentru transparență, dialog, respect.

Universitatea a chemat Jandarmeria în regim de urgență, sunând la 112. Urgența nu exista, dar ei clamau dreptul lor la proprietate (privată), deși universitatea este de stat, adică a noastră. Studenții erau pe un petec de iarbă și erau liniștiți, calmi, decenți. Forțele chemate au produs intimidare, vă imaginați peste 50 de jandarmi în forță pentru 30 de tineri.

M-am îngrozit văzând imaginile live așa că am mers acolo. Am încercat din răsputeri să conving universitatea și jandarmeria să nu recurgă la violență. România nu are nevoie de așa ceva. România nu este Rusia și nici un stat fascist nu va deveni niciodată. M-am așezat cu tinerii și între timp au venit și câteva televiziuni. Jandarmii au plecat până la urmă.

Nicu Ștefănuță: Niciun student nu trebuie să își ia bătaie în România pentru un drept câștigat cu sânge la Revoluție

Mult trecut de miezul nopții însă un echipaj a revenit și a dat amenzi de 500 de lei unor copii decenți. Mai mult, au încercat să îi păcălească punându-i să-și recunoască fapta implicit prin semnarea proceselor verbale și specificând o oră incorectă a ‘constatării faptei’. 22 s-a făcut 23.50, probabil ca să pară mai târzie ‘fapta’. I-am sfătuit pe tineri să nu semneze, întrucât acele procese verbale nu sunt conforme cu realitatea. Vom ataca în instanță aceste amenzi.

Încercările mele de a vorbi cu rectorul Universității și cu conducerea MAI au fost fără rezultat. Niciun răspuns până acum. Ce țară suntem totuși? Noi vrem să ne batem copiii cu echipaje de jandarmi? Pe bune? Asta vă doriți? Am auzit un reprezentant al universității spunând ‘vă rog să procedați la eliberarea zonei’. Acea propoziție mi-a dat fiori pentru că la fel a zis Ion Iliescu minerilor în 1990. Ne întoarcem acolo? Da, ei sunt copiii noștri și au dreptul la exprimare, dreptul la adunare. Voi lupta alături de ei până la capăt. Niciun student nu trebuie să își ia bătaie în România pentru un drept câștigat cu sânge la Revoluție", a scris Nicu Ștefănuță pe pagina sa de Facebook.

