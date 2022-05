„Iubesc România pentru că și eu am avut o mamă și un tată!” Cum a devenit citat o spusă a lui Octavian Paler

„Iubesc România pentru că și eu am avut o mamă și un tată!” Este un fragment extraordinar, l-am citit la o ceremonie publică. (…) Cristian Tudor Popescu primise u premiu și el a dedicat premiul lui Octavian Paler. Eu, pentru că am făcut această carte cu Octavian Paler am fost acolo la Atheneu, pe scenă, și am citit această propoziție – „Iubesc România pentru că și eu am avut o mamă și un tată!” După intervenția mea acolo, care a fost foarte impresionantă pentru toată lumea, a venit ceva și mai impresionant. A venit Gheorghe Dinică și toată lumea s-a ridicat și îl aplauda în picioare pe Gheorghe Dinică.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News