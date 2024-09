Iron Maiden, anunțul momentului: „Run For Your Lives” la 50 de ani de carieră

Sursa: Agerpres (Fani la concertul sustinut de formatia Iron Maiden, in Piata Constitutiei)

Legendara trupă britanică de heavy metal, Iron Maiden, a anunțat lansarea turneului mondial "Run For Your Lives", prin care sărbătorește impresionanta carieră de 50 de ani.

Turneul, care va începe în mai 2025 și se va întinde până în 2026, promite să fie unul memorabil, fiind marcat de un show spectaculos și un setlist special, ce va include piese din toate cele nouă albume de studio lansate între 1980 și 1992.

„Le promitem fanilor Iron Maiden un setlist foarte special, care cuprinde toate cele nouă albume de studio, de la „Iron Maiden” (1980) la „Fear of the Dark” (1992)”, au declarat membrii trupei pe Instagram.

Iron Maiden a fost fondată în 1975 de basistul Steve Harris, la care s-a alăturat rapid chitaristul Dave Murray. Ambii muzicieni continuă să facă parte din formația britanică, care se bucură de o popularitate uriașă și astăzi.

În comunicatul de presă emis cu ocazia anunțului, Iron Maiden a dezvăluit că acest turneu va reprezenta „cel mai spectaculos şi elaborat show al lor de până acum”.

Deocamdată, au fost anunțate doar datele concertelor din Marea Britanie și Europa, unde trupa va cânta pe 27 de stadioane între lunile mai și august 2025.

Sursa: captură Facebook

Iron Maiden vine în Europa

Primul concert european va avea loc la Budapesta, pe 27 mai 2025, iar trupa a lăsat să se înțeleagă că în curând vor fi dezvăluite și datele concertelor din America de Nord, precum și din alte regiuni ale lumii.

Turneul „Run For Your Lives” va avea parte de deschideri speciale, fiind însoțit pe scenă de Halestorm (SUA), Avatar (Suedia) și The Raven Age (Marea Britanie).

Cu 17 albume de studio lansate, Iron Maiden a devenit un reper important în istoria heavy metal-ului, fiind recompensați cu numeroase discuri de platină și aur. Trupa a vândut peste 100 de milioane de albume și a susținut aproape 2.500 de concerte în 64 de țări.

Actuala componență a trupei include nume legendare: Steve Harris (bas), Dave Murray (chitară), Adrian Smith (chitară, backing vocals), Bruce Dickinson (solist), Nicko McBrain (tobe, percuție) și Janick Gers (chitară).

Programul complet

MAI 2025

27 mai: Budapesta, UNGARIA - Budapest Aréna

31 mai: Praga, CEHIA - Letnany Airport

IUNIE 2025

01 iunie: Bratislava, SLOVACIA - TIPOS Arena

05 iunie: Trondheim, NORVEGIA - Trondheim Rocks (Festival)

07 iunie: Stavanger, NORVEGIA - SR-Bank Arena

09 iunie: Copenhaga, DANEMARCA - Royal Arena

12 iunie: Stockholm, SUEDIA - 3Arena

13 iunie: Stockholm, SUEDIA - 3Arena

16 iunie: Helsinki, FINLANDA - Stadionul Olimpic

21 iunie: Birmingham, ANGLIA - Utilita Arena

22 iunie: Manchester, ANGLIA - Co-op Live

25 iunie: Dublin, IRLANDA - Castelul Malahide

28 iunie: Londra, ANGLIA - London Stadium

30 iunie: Glasgow, SCOȚIA - OVO Hydro

IULIE 2025

03 iulie: Belfort, FRANȚA - Festivalul Eurockéennes

05 iulie: Madrid, SPANIA - Estadio Cívitas Metropolitano

06 iulie: Lisabona, PORTUGALIA - MEO Arena

09 iulie: Zurich, ELVEȚIA - Hallenstadion

11 iulie: Gelsenkirchen, GERMANIA - Veltins-Arena

13 iulie: Padova, ITALIA - Stadio Euganeo

15 iulie: Bremen, GERMANIA - Bürgerweide

17 iulie: Viena, AUSTRIA - Stadionul Ernst Happel

19 iulie: Paris, FRANȚA - Paris La Défense Arena

23 iulie: Arnhem, OLANDA - GelreDome

25 iulie: Frankfurt, GERMANIA - Deutsche Bank Park

26 iulie: Stuttgart, GERMANIA - Cannstatter Wasen

29 iulie: Berlin, GERMANIA - Waldbühne

AUGUST 2025

02 august: Varșovia, POLONIA - PGE Narodowy

