Ionel Danca, mesaj pentru români după scandalul cu Babasha: O gafă culturală de proporții. Toată lumea are de învățat

Deputatul liberal Ionel Danca și-a expus, într-o postare elaborată, părerea despre Coldplay, Chris Martin, rasism, manele și hate.

"Salutare, Chris! Te salută fratele tău din România! Nu așa ar trebui să fie de-acum salutul fanilor Coldplay din România?!:) Am huiduit aseară, la cererea lui Chris Martin, care mi s-a părut că ne ia la mișto, așa cum aș fi huiduit și în prima seară o manea la concertul Coldplay! După aceste concerte, cred că toată lumea are de învățat! Au fost o lecție și pentru noi, publicul fan Coldplay, și pentru Coldplay!

Chris Martin nu cred că este așa ok cum a vrut să apară aseară.Am așteptat 20 de ani un concert Coldplay în România, mi-am crescut copiii cu muzica lor și în sfârșit am vrut să ne bucurăm de atmosfea unui concert Coldplay, cum doar pe Youtube mai vedeam. Și chiar ne-am bucurat pentru că în final a fost un show ok, cu de toate!N-aș fi scris nimic dacă nu aș fi citit valul de postări care laudă până la glorificare talentul de comunicare al lui Chris Martin, care a transformat o situație penibilă de criză într-o demonstrație de artă a manipulării maselor.Părerea mea este că în realitate, lucrurile nu sunt deloc așa. Fiecare a plecat cu ce-a venit de la concertul Coldplay și poate chiar cu mai puțin decât se aștepta!Prima seară a fost un eșec, mai ales cultural și social, din partea trupei Coldplay și a organizatorilor locali.

Ce nu au înțeles ei este că unora și mai ales fanilor Coldplay din România nu le plac manelele și nu e vorba de niciun rasism aici! Dacă nu-ți plac manelele nu înseamnă că ești rasist! Este chiar absurdă și aberantă o astfel de abordare! Dezamăgitor pentru mine a fost că până la a doua seară de concert, nici membrii trupei și nici organizatorii nu au încercat măcar să repare această gafă culturală. Nu să-și ceară scuze dar măcar să schițeze un gest că au înțeles ceva din ceea ce s-a întâmplat.Dimpotrivă, în a doua seară, când am fost și eu acolo, intervențiile lui Chris Martin au fost în aceeași abordare. A vorbit în termeni de "hate", un altfel de termen pentru rasism, că el iubește audiente necondiționat (?), nu știu cum ați spune asta in alți termeni, și, efectiv, am simțit că ne ia la mișto, cerându-ne să-l huiduim cum trebuie, nu cum l-au huiduit alții cu o seară înainte!

Vă spun sincer, de la acest moment încolo, am simțit că s-a rupt filmul pentru mine ca simplu spectator și fan Coldplay! Am încercat să mă bucur de concert, mai mult pentru bucuria fetelor mele care au venit cu mine. Am sperat la o altă atitudine în a doua seară, că măcar a înțeles ce s-a întâmplat, nu la o atitudine de genul "I don't give a...", este show-ul meu și fac ce vreau! Dar nu s-a întâmplat așa...

Management defectuos sau schemă de PR?

Management social de criză, e adevărat, dar totuși, aș fi așteptat o minimă expresie, o virgulă că a înțeles ce s-a întâmplat. Se întreabă totuși Chris Martin, la modul serios, de ce fanilor Coldplay din România nu le plac manelele? Știu oare Chris Martin și alții ca el care fac elogiul manelelor în Europa, că la noi, nu au nevoie de nicio expunere în plus pentru că deja beneficiază de o supraexpunere și în media dar și la evenimentele private, de nu mai poți?! Știu ei ce înseamnă maneaua în România? Sau măcar încearcă acum să înțeleagă? Nu, nu e vorba aici de nicio promovare a unei culturi underground. În România, maneau este un fenomen social, nu artistic!

Dincolo de expresia artistică, care ține de gustul fiecăruia, Maneaua este asociată în România cu lipsa de educație, cu șmecheria socială, cu tupeul celor care reușesc în viață oricum, cu opulenta ilicită a lumii interlope, cu abuzul copiilor, violența domestică și discriminarea femeilor, cu traficul de carne vie și consumul de substanțe interzise, cu abuzul împotriva autorității... și lista de rele sociale asociate poate continua... din păcate, fără nicio legătură cu vreo rasă sau etnie!Asta a vrut, oare, Chris Martin și Coldplay să promoveze la concertul din România?! La asta te refereai, Chris Martin, când ne îndemnai "Change your mind!"?! Îmi păstrez speranța că a fost doar o gafă culturală de proporții, pe care sunt sigur că nu o va uita, iar eu rămân același #fanColdplay!" a scris Danca pe profilul personal de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News