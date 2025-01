Ioana Cosma, mesaj pentru părinţi: Să învăţăm copiii să nu mai tremure de frică atunci când văd un câine

"Văd pe stradă mămici sau bunici care merg cu copilaşul mic şi când văd un câine, au o reacţie. Toată familia reacţionează. Copilul e tras de mână, se sperie şi creşte cu o teamă. Noi trebuie să învăţăm să convieţuim cu aceste animale, ele nu sunt animale sălbatice. Fără îndoială, ţine de noi cum educăm aceste animale. Când vine vorba de proprietari.

În relaţia cu câinii de pe stradă, care sunt din ce în ce mai puţini şi nu au ce căuta pe stradă, trebuie să ne educăm noi. Trebuie să învăţăm copiii să nu mai tremure de frică atunci când văd un câine", a declarat Ioana Cosma la DC Anima.

"Eu în mod intenţionat nu am vrut să mă limitez doar la câini. Putem aduce în discuţie unul dintre cele mai emblematice cazuri de manipulare din România, din păcate. A avut nişte efecte devastatoare. E vorba de cazul lui Ionuţ Anghel, copilaşul care a murit în urma mai multor muşcături de câini. Găsesc încă ştiri cu copilaşul sfâşiat de maidanezi în Bucureşti. Când în realitate, acel copil a intrat nesupravegheat pe o proprietate privată, printr-o zonă neîngrădită, unde erau nişte câini cu proprietar care l-au atacat. Efectele, că la asta voiam să ajung, au fost că s-a lansat faimoasa hingheriadă în Bucureşti, care a avut ca efect uciderea a zeci de mii de câini şi nerezolvarea problemei. Despre asta e vorba", a punctat Tudor Tim Ionescu.

"Eu m-am mutat în Bucureşti în 1997. Am prins hingheriadele, Băsescu şi Oprescu. Eu am fost foarte afectată. Am plâns foarte mult. Pentru societate, astfel de lucruri nu fac bine", a mai spus Ioana Cosma.

