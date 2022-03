Invazia rusă în Africa. Dan Ciachir: S-a produs o ruptură în unitatea Pan-Ortodoxă. E halucinant!

În contextul invaziei militare pe care Federația Rusă a făcut-o în Ucraina în urmă cu mai bine de 10 zile, scriitorul și publicistul Dan Ciachir a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre o altă „invazie“ pe care Rusia, prin intermediul Bisericii Ortodoxe Ruse, a făcut-o la începutul acestui an.

Pe 24 februarie 2022, preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat o operaţiune militară în Ucraina pentru a apăra separatiştii din regiunea Donbas, situată în estul ţării, operațiune ce în final s-a dovedit a fi o invazie pe teritoriul Ucrainei (citește AICI). La scurt timp după declanșarea operațiunii, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kirill, a cerut armatei să prevină victimele civile în zona de conflict din Ucraina (citește AICI).

Dan Ciachir, despre autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, scriitorul și publicistul Dan Ciachir a vorbit despre disensiunile dintre Biserica Ortodoxă Rusă și tânăra Biserică Ortodoxă Ucraineană, devenită autocefală în anul 2018:

„Există un mare conflict între Patriarhia Rusă și Biserica Ucrainei, care și-a dobândit autocefalia în anul 2018 din partea Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului. Autocefalia înseamnă independență deplină, iar aceasta se obține de obicei de la Biserica-mamă, de care a aparținut. Nouă, de pildă, ni s-a acordat în 1885 de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului.

În cazul Ucrainei, o parte din biserici au rămas cu Patriarhia Rusă, dar această autocefalie, pe care ei și-au dorit-o, au obținut-o în ciuda faptului că rușii s-au opus. Din acel moment, Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, Patriarhul Ecumenic, fiind primul între ierarhi, dar fără să aibă vreun alt primat decât cel de onoare, este foarte invectivat de presa rusă.“, a spus Dan Ciachir.

„Invazia Rusă în Africa“

„S-a mai produs un lucru halucinant! Fiecare Patriarhie sau Eparhie are teritoriul său canonic. Nu poate cineva să vină să înființeze o episcopie la Craiova sau la Timișoara. Așadar, există cinci Patriarhii care s-au numit Pentarhii. E vorba de primele cinci Patriarhii: Roma, Constantinopol, Ierusalim, Antiohia și Alexandria. La ora actuală, teritoriile canonice ale Patriarhiei Ierusalimului nu înglobează, de pildă, foarte mulți credincioși, aproximativ 200.000.

Iată că, la începutul anului 2022, Patriarhia Rusă a înființat două Episcopii și un Exarhat peste capul Patriarhiei Alexandriei, o dublare samavolnică. Exarhatul este o unitate eclezială canonică, iar rușii au înființat aceste instituții, ceea ce a dus la un protest al Arhiepiscopiei Ciprului, al mitropolitului Bisericii Ortodoxe Albaneze, dar și al Patriarhului Alexandriei, Teodor al II-lea, care a vorbit, pe 13 ianuarie 2022, despre „invazia rusă în Africa“.

În timpurile mai noi, unele popoare, care și-au făurit propriile state, și-au dorit să aibă bisericile lor neatârnate și e bine de știut că Patriarhia Ecumenică și-a rupt din teritoriile ei și a creat biserici independente care au devenit autocefale. Una dintre ele este Biserica Rusă, Patriarhia Moscovei, care a devenit autocefală abia în 1589. Spre comparație, Patriarhia Alexandriei sau a Ierusalimului au devenit autocefale cu peste 1.000 de ani înainte. Sigur că suscită proteste, iar Patriarhul Teodor al II-lea a fost foarte ferm.“, a mai zis scriitorul.

„Ruptură în unitatea Pan-Ortodoxă“

Scriitorul și publicistul Dan Ciachir a exemplificat și falia care s-a format între Biserica Ortodoxă Rusă și celelalte biserici surori:

„Evenimentul a fost numit o invazie morală, sau terorism și strică foarte mult unitatea Pan-Ortodoxă. Prima oară s-a văzut din partea rușilor, în anul 2016, la Sinodul Pan-Ortodox din Insula Creta, unde rușii nu au vrut să participe. Au plecat cu încă două biserici. E o lovitură nespus de îngrijorătoare dată unității Ortodoxiei prin înființarea acelor 2 episcopii și un Exarhat, prin atacarea Patriarhiei Ecumenice pentru faptul că a acordat autocefalie Ucrainei.

Noi, când am devenit Patriarhie, eram o țară aproape cât Italia și am ridicat biserica la rangul de Patriarhie. Așa a fost și cu dobândirea autocefaliei, în 1885, dar Patriarhie nu poți să înființezi în Cipru sau Albania, că sunt țări foarte mici. Or, în momentul în care Ucraina și-a dobândit independența și teritoriul, ea a dorit această independență, iar la ora actuală există Biserica Ucraineană Ortodoxă datorită Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2018.

Sigur că în Diaspora există o Eparhie rusească, noi avem biserici în Europa occidentală, pentru cetățenii noștri, dar e un lucru halucinant că Patriarhia Rusă a suprapus două Episcopii și un Exarhat pe teritoriul Patriarhiei Alexandriei, una cu peste 15 secole de existență.“, a conchis publicistul Dan Ciachir.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News