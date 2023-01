"Da (n.r. am rate la bancă), dar foarte mici la momentul ăsta. Nu au crescut, pentru că am dobândă fixă. Dacă vreți, intrăm şi într-o chestiune mai picantă... Primul meu credit a fost făcut în momentul în care dobânzile în România erau de 45%. Ştiţi că am avut, în România, aceste dobânzi de 45%? Vă dați seama cum este, ca tânăr, să plăteşti o astfel de dobândă? Foarte greu!

La momentul acesta, rata pe care o am este de 1,000 de lei, pentru că am plătit din principal, chiar dacă am dobânda fixă, dar, v-am zis, al doilea credit a fost doar pe dobândă fixă. Chiar dacă am pierdut în timp, pentru că dobânzile variabile au fost mai jos decât dobânda fixă, am mers numai pe dobândă fixă. Nu este o variantă în momentul acesta, pentru că inflaţia este încă sus, dar, în momentul în care vom scădea inflaţia, atunci este o variantă dobânda fixă", a spus Adrian Câciu, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

Între timp, IRCC-ul a ajuns la 5,71% din ianuarie 2023 iar previziunile economiștilor vorbesc despre un IRCC care va ajunge peste 6%. Ratele, la început de an, au crescut cu câte sute de lei. Dacă în 2022, ROBOR a crescut serios de la 3%, la începutul anului, la 8% la sfârșitul lui, anul acesta pare a fi dedicat IRCC-ului, care urmează drumul ROBOR. Dacă în T3 din 2021, IRCC era de 1,17%, în T3 din 2022 a ajuns la 5,71%, iar asta majorează decisiv ratele românilor, fiind clienți ai băncilor care s-au împrumutat inclusiv când IRCC era la 1,08%.

