Culisele despărțirii de Klaus Iohannis, de la petrecerea de adio a președintelui. Anton Hadăr: A fost ca niciodată. Nu prea era nimeni

Anton Hadăr, inginer, profesor universitar și o figură importantă în spațiul public românesc, a povestit, în exclusivitate pentru DC News, în emisiunea moderată de jurnalistul Val Vâlcu, despre culisele despărțirii de Klaus Iohannis, participând la evenimentul ce a marcat "petrecerea de adio a lui Klaus Iohannis".

Petrecerea de adio a lui Klaus Iohannis

Val Vâlcu: “Din 2014 încoace ați fost la Cotroceni de Ziua Națională sau la diferite evenimente de 9 mai. I-ați văzut pe cei care erau invitați, pe cei care participau, și multe alte persoane. Cum a fost la despărțire, la petrecerea de adio a lui Klaus Iohannis? Ați observat în sală detalii sau o altă compoziție?”

Anton Hadăr: “A fost o despărțire ternă, ca să-i spunem așa. Nu a fost cu fast, pentru că nu era cazul. Nu a fost o despărțire fericită. Nu era să spui: ‘A plecat președintele, s-au întâmplat lucruri și ne pare rău că pleacă’. Nu a făcut bine ce a făcut.”

Val Vâlcu: “Totuși, între cei care participă, mă refer la compoziția adunării, au existat schimbări? Au existat schimbări de la un an la altul? Mă gândesc acum că principalii susținători l-au criticat sau s-au delimitat de acesta de un an și jumătate.”

Anton Hadăr: “Da, categoric. Categoric. Vă spun că, la evenimentul de aseară la care am fost invitat, nu prea era nimeni, domnule profesor, din zona aceasta a opoziției. Oameni politici, aproape zero. În afară de fostul premier Nicolae Ciucă și vreo doi sau trei miniștri, de exemplu domnul Predoiu, în rest nu prea am văzut pe nimeni pe acolo, credeți-mă. A mai fost domnul Cazanciuc de la PSD. Foarte puține persoane din zona politicului. Erau foarte mulți generali, colonei, oameni de la ambasade, din societatea civilă, dar nu am văzut politicieni. Ca niciodată. Nu aveam cu cine discuta, să zic așa, opinii legate de alegerile de astăzi. Să văd cum gândesc, să văd în ce cred și alte aspecte de genul acesta. Se spunea că este posibil, pe ici, pe colo, ca actuala putere — mă refer aici la cei care guvernează — să ajungă, conform pronosticurilor, pe la 35-37% împreună. Erau toți cu emoții generate de neștiința tendinței de vot de astăzi.

Acum, pentru că mai sunt câteva ore de vot, sunt convins că spre seară vor vota mulți români. Cei din diaspora iar au participat masiv. Hai să îi îndemnăm să voteze, dar, știu și eu, să voteze ce? Fiecare consideră că tabăra lui are dreptate. Sunt trei tabere bine structurate, după părerea mea. Nimeni nu le mai poate schimba opinia. Să vedem, repet, dacă putem avea stabilitate în țară. Trebuie să vedem dacă avem posibilitatea să creionăm, măcar pe hârtie la început, un guvern. S-a demonstrat în România că, dacă sunt mai multe partide într-o guvernare, atunci guvernul se destramă imediat.

Tare mi-e teamă că, peste vreo jumătate de an, în primăvară sau în vară, o luăm de la capăt pentru că nu suntem mulțumiți de ce s-a întâmplat. Asta este. Asta este democrația. Fiecare trage spre interesele sale, spre dorințele și aspirațiile sale. Sunt foarte mulți oameni nemulțumiți din diverse motive. Pensionarii, unii dintre ei, chiar dacă au primit creșteri spectaculoase, spun că li se cuveneau aceste lucruri. Totuși, mă gândesc că, dacă nu se dădea legea, atunci nu ar fi avut niciodată aceste sume.

Alții sunt supărați din cauza sumelor primite, pentru că, în urma calculelor, le-au ieșit pensii mai mici. Peste tot sunt oameni mulțumiți și nemulțumiți. Să vedem ce iese. Este o mare etapă de încercare pentru democrația noastră, astăzi.”

Val Vâlcu: “Deci, cei care ni l-au adus pe Klaus Iohannis n-au mai venit la despărțirea de dânsul.”

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News