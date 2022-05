Insula Iubirii 2022. "M-am jucat cu o maimuţică și m-a mușcat". Răbufnire și limite încălcate: "I-am zis să se oprească"

După doar 9 zile petrecute pe Insula Iubirii, s-au încălcat deja primele limite peste care nu se poate trece şi s-au luat primele decizii ce lovesc poate iremediabil cuplurile. Cea de-a cincea întâlnire de pe Insulă le va oferi protagoniştilor noi şanse de apropiere şi cunoaştere, dar totodată va scoate la iveală şi lucruri mai puţin ştiute. Pe fete, întâlnirea le va purta într-un decor intim şi provocator, dându-le ocazia să petreacă o jumătate de zi în compania ispitei, la masaj thailandez – ocazia perfectă pentru a se relaxa, a da uitării tulburările din relaţie şi a se deschide tentaţiei pe deplin.

"Chiar nu i-am pus nicio limită, el a încercat să îmi pună, dar i-am zis să se oprească, fiecare face ce vrea. Cam multe limite! Ce test mai e, dacă ne spunem ce să facem?! Nu i-am permis niciodată să mă controleze!”. Cine va face dezvăluirea şocantă, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou episod Insula Iubirii, în această seară, de la 20:30, la Antena 1.

Tot diseară, telespectatorii vor fi martorii primului incident medical la Insula Iubirii. Pentru Alex şi Lavinia, Roxana şi Rareş, Antonela şi Sebastian şi Marie şi Rey, cea de-a noua zi petrecută în Thailanda le va oferi şansa unică de a se regăsi la Big Budha din Phuket, un aşezământ venerat de thailandezi şi unul dintre cele mai impresionante puncte de atracţie de pe Insulă. O clipă de neatenţie însă, o va trimite pe Marie direct la spital:

"M-am jucat cu o maimuţică, i-am dat de mâncare, dar când mi-a luat mâncarea, m-a şi muşcat. Categoric am avut o vină, că m-am dus spre ea. Fiind o muşcătură foarte superficială, am tratat-o ca atare, am primit prim-ajutor acolo, însă până la urmă am ajuns la spital pentru o schemă completă de tratament!”. Întregul moment va putea fi urmărit în această seară, de la 20:30, în cel mai nou episod Insula Iubirii la Antena 1.

