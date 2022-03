ING, fără EURO în bancomate. La exchange-uri, se vinde cu 5,25 - 5,35 lei. Românii sunt acuzați că acționează emoțional în timp ce realitatea e negată oficial

O problemă de ”două ore” care durează de cinci zile

Românii, preventiv, își scot banii din depozite, în ciuda dobânzii, dar și alte economii și le schimbă în monede mai puternice, precum euro sau dolarul. Luni, 28 februarie 2022, euro a sărit de 5 lei la vânzare. ”La nivelul băncilor, cererea de bancnote a fost mai mare.” recunoaște Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, conform unei intervenții la Antena 3. Este de părere că schimbarea banilor în monede mai puternice este generată de emoții. Se pare că, de la nivel guvernamental, prin ANAF, s-ar fi dispus controale în casele de schimb, fiind suspiciuni de speculă, conform sursei citate. Problema e că, dacă vorbim despre speculă, ea trebuie să fie generată de un anumit context. Dar, oficial, nimic nu există. Neoficial, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, ar fi spus, conform unor surse foarte credibile, că nu există criza euro, că a fost o problemă de două ore.

La casele de schimb, euro nu scade sub 5,2 lei. Se vinde și la 5,35 lei. S-au vândut și 150.000 de euro într-o singură oră. Chiar și exchange-urile au ajuns să dea cu rația/oră. Lipsa de lichidități ar putea fi generată atât de cererea crescută a românilor, dar și a ucrainenilor care vin în România. Însă sunt doar presupuneri. Oficial, sunt transmise doar mesaje liniștitoare și asta îngrijorează cel mai mult chiar și pe cei mai buni analiști economici.

ING spunea că situația este sub control și că au lichidități. În realitate, bancomatul nu dă nici măcar 100 de euro

”În ultimele zile am înregistrat o creștere a cererii de numerar, însă situația este sub control. Ne-am asigurat din timp că avem lichiditățile necesare și am discutat cu partenerii noștri în alimentarea ATM-urilor într-un ritm accelerat, monitorizând tot timpul situația din teren. Desigur, au putut exista întârzieri în alimentare din motive obiective ce țin de traseul mașinilor blindate, însă nu există probleme cu disponibilul de numerar nici în euro, nici în lei. Recomandăm clienților să folosească la fel ca până acum cardurile pentru plăți și să nu scoată de la ATM mai mult decât au nevoie în mod normal.” ne-a răspuns ING la o solicitare transmisă în 1 martie 2022.

Realitatea este diferită, din păcate. Am fi vrut să mergem la bancomatele ING și să confirmăm tot ce scrie în comunicatul de mai sus, dar butoanele pentru retragerea euro sunt inactive.

De ce este negată o realitate?

Am scris despre situația lichidității euro încă de marți, în fiecare zi, cu informații din teren. Reacțiile oficiale ale băncilor comerciale- și chiar a BNR- au părut, însă, dintr-o altă realitate.

În primele zile, nimeni nu a recunoscut nimic, totul era descris ca fiind o excepție, am întâmpinat iritare, lipsă de informații, lipsă de reacții. La solicitarea adresată unei bănci - care nu a transmis nicio poziție oficială- am fost contactată telefonic să mi se spună că a scăzut euro la vânzare la 5,1 lei. Este frustrant când vezi, confirmi, cunoști o realitate despre care unii dintre interlocutorii tăi încearcă să te facă să crezi că nu există.

Dacă n-am fi mers zilnic să verificăm situația, aleatoriu, mereu la alte sucursale, prin prisma declarațiilor liniștitoare ale băncilor, care susțin că totul decurge normal, cu mici excepții punctuale, aproape că nu ne-am fi crezut noi pe noi. Este ciudat totuși să constați o realitate, cu fapte, și, în mod oficial, să se transmită, pe toate căile posibile, că acea realitate nu există.

Mergând pe scenariul că refugiații din Ucraina își schimbă banii în euro la noi în țară, omenește, am fi înțeles, cu toții, sunt sigură, dacă băncile ar fi transmis acest mesaj de solidaritate și de calm, dacă ar fi spus că românii nu au de ce să se îngrijoreze de această lipsă de lichiditate, pentru că este generată de această situație tragică de la granița noastră și că totul va reveni la normal, că se fac eforturi în acest sens, dar că ne cer nouă o săptămână de înțelegere. E o ipoteză cea descrisă, nu știm dacă se întâmplă asta sau ceva mult mai grav ori mai puțin grav. Dar crizele, ”emoțiile” apar când nu există informații, pentru că atunci apare teama de necunoscut și nevoia de a te pregăti pentru ce urmează. Panica mult invocată este generată chiar de negarea realității, de lipsa de informații.

