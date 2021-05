Începuturile lui Florin Cîțu: În America, nu aveam niciun ban. Am spălat vasele, am fost poștaș în campus

„Rolul meu și al nostru ca stat este să asigurăm regulile care trebuie respectate de toată lumea și acele reguli nu sunt invazive. Și asta este ceea ce spun mereu, că statul nu poate să îți dea sfaturi in ceea ce faci tu. Tu știi cel mai bine ce trebuie să faci, e timpul tău, sunt banii tăi, experiența ta.

Eu am mai fost și sunt avocatul acestui sistem prin care permite oamenilor să încerce, pentru că sunt banii lor, e viața lor, să încerce. (...)

Asta a fost o problemă în România în ultimii 30 de ani, și anume că oamenii care au încercat ceva pe banii lor și au pierdut au fost stigmatizați în societate, ăla a dat faliment, e ceva grav...dar oamenii așa învață.

Dar dacă societatea îi marginalizează, stigmatizează pe cei care greșesc, aceștia se vor duce în altă parte și câștigă. De aceea societăți, cum este cea din Statele Unite, câștigă foarte mult, pentru că oamenii care încearcă și greșesc nu sunt stigmatizați la ei în țară. Se duc acolo, încearcă, greșesc, încearcă și, la un moment dat, câștigă. Sunt oameni care au acest spirit antreprenorial, care nu se predau, evident că sunt și oameni care dau faliment și nu reușesc să ajungă la rezultate, dar așa ne dezvoltăm ca societate, așa reușim.

Dacă noi vrem să avem un viitor, ne trebuie efervescență, la companii mici și mijlocii, acolo unde avem Startup. Faptul că le pornesc, se închid, pornesc, se închid, este un lucru bun. Ar fi ciudat să rămână multe și mici pe termen lung, nu ne ajută cu nimic. Pe noi ne interesează să avem companii care cresc, care sparg bariera, avem exemple de succes.

Aceasta este mentalitatea pe care vreau să o construim în România în perioada următoare, să permitem oamenilor să își asume riscuri, responsabilități și să fie răsplătiți de societate”, a spus premierul Florin Cîțu în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”.

Începuturile lui Florin Cîțu: În America nu aveam niciun ban

„Am plecat la 19-20 de ani, cam prin 1992. În anii '90, americanii aveau tot felul de burse, etc. Eu am plecat cu o bursă finanțată de Guvernul american, acea bursă era pentru est-europeni. Am câștigat-o eu, poate nu a aplicat nimeni, nu știu, poate am fost norocos. Si nu mi-au dat bani decât pentru cazare și masă și trebuia să plătesc și școala, cărțile. Totul era foarte scump și atunci am scris câteva eseuri și am câștigat o bursă pentru 2 ani, a trebuit să am note mari ca să mă pot menține. Numai că acolo nu aveam niciun ban și a trebuit să lucrez. Am lucrat din prima zi, am spălat vasele un trimestru, am lucrat la cantină în campus, poștaș în campus și am lucrat apoi la un centru audiovizual, (...) jucam fotbal în echipa universității, a colegiului.

Deci, tot timpul eram la școală, muncă, antrenament de dimineață până seara, și așa am văzut America în primii ani, cu echipa de fotbal. Eram mijlocaș stânga sau atacant”, a spus premierul.

Eșecurile din carieră

„Am avut multe eșecuri, cariera profesională nu este liniară și de exemplu în banking ajungi la un platou și la un moment dat succesul pe care l-am avut în cariera de banking a ajuns la un platou și îți dai seama că nu prea mai poți. Și începi să faci greșeli și atunci ori iei o decizie, ori o ia viața pentru tine”, a spus Florin Cîțu.