Deși pare ireal, în anii `90, România producea 300.000 de tone de pește pe an, oferea 50.000 de locuri de muncă în pescuit și pește pentru milioane de români. Astăzi, importăm de 300 de milioane de euro, 90% din peștele pe care-l mâncăm și acela puțin, doar 8 kilograme pe an. Europenii, în medie, consumă 25 de kilograme pe an.