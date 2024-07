În afară de celebra poză cu profesorul Andrei Nae, ar mai fi ceva de arătat

Nu o reluăm, o găsiți pe toate rețelele sociale. Despre mărimea fustei pe care o purta și despre sandalele la purtător s-a discutat și în dungă. Despre CV-ul lui mai puțin. Mi-a atras atenția ce predă la Universitatea din București. Are un curs „Jocurile video ca artă” la masterul Arta Designului de Jocuri. De asemenea, predă cursurile „Jocurile video şi identitatea culturală,” curs opţional „Introducere în studiul jocurile video ca medii narative” şi seminare de practica limbii, respectiv literatură britanică (secol XX) şi americană (de secol XX şi XXI).

De asemenea, s-a ocupat de „Analiza jocurilor video din perspectivă postcolonială şi postcomunistă” și „Analiza adaptărilor după Shakespeare în mediile digitale”.

Are un CV impresionant, de vreo 20 de pagini. Are cărți scrise în limba engleză, printre care „Perspectives on Shakespeare in Europe’s Borderlands”, „Shakespeare 400 in Romania. Papers Commemorating the 400th Anniversary of William Shakespeare's Death”, „Challenging the Status Quo in Contemporary American Culture”.

Așadar, dincolo de celebra poză cu profesorul Andrei Nae, ar mai fi ceva de arătat: CV-ul său. Ce rămâne esențial este cum predă și ce predă. Găsiți CV-ul la finalul articolului. Are 20 de pagini.

În CV-ul său am găsit și un text foarte bine scris despre „Anxietăţile bărbatului neaoş”, publicat în Dilema Veche, nr. 636, 28 aprilie - 4 mai 2016:

„Homosexualii sînt o anxietate majoră pentru bărbatul tradiţional fiindcă orientarea lor sexuală subminează însăşi identitatea masculină tradiţională. Masculinitatea bărbatului neaoş se defineşte în opoziţie binară cu feminitatea tradiţională. Dacă prima este pozitivă (bărbatul este activ, aduce bani, ocupă sfera publică, are libertate de mişcare, el este cel care cucereşte femeia), a doua este negativă (femeia tradiţională este pasivă, nu produce bani, ocupă doar sfera privată, nu are aceeaşi libertate de mişcare şi agenție în general, ea este cea cucerită de bărbat), iar cele două se definesc prin raportare una la alta. Avînd ca obiect al agenţiei sexuale nu o femeie, ci un bărbat, homosexualitatea perturbă constructul identitar masculin şi îl umple pe bărbatul tradiţional de anxietăţi.

Simţindu-se atacat la baza identităţii sale, bărbatul neaoş contraatacă prin stigmatizare şi excludere elucubrînd, în baza aceluiaşi reductio ad naturam, că homosexualitatea este o boală, că homosexualii sînt anormali, sau prin campanii de excludere precum iniţiativa Coaliţiei pentru Familie de a schimba Constituţia.

Arma bărbatului tradiţional este excluderea, dar ce nu înţelege acesta este că excluderea este o sabie cu două tăişuri. Accentuînd norma masculinităţii albe şi ortodoxe, excluderea, după ce va fi terminat cu femeile, homosexualii, minorităţile etnice, religioase etc., va începe să producă efecte în rîndul bărbaţilor albi ortodocşi heterosexuali care se vor discrimina între ei în funcţie de apropierea sau depărtarea de normă”.

Grant-uri de cercetare, burse şi premii

Perioadă: Septembrie 2020 – August 2022

Titlu proiect: Discurs colonial în jocuriel video

Tip grant: Proiecte de cercetar postdoctorală (PD2019)

Finanţare: UEFISCDI

Cod proiect: PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Parteneri: Centrul pentru Studii Americane, Universitatea din Bucureşti

Manager proiect: Andrei Nae

Principal Investigator: Andrei Nae

Site: https://colonialdiscourseinvideogames.wordpress.com/

Perioadă: August 2019 – Septembrie 2020

Titlu proiect: Problema diversităţii în jocurile video de acţiune

Tip grant: Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)

Finanţare: Programul Operaţional Capital Uman

Cod proiect: POCU / 380/6/13/125245 no. 36482 / 23.05.2019

Parteneri: Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bucureşti

Principal Investigator: Andrei Nae

Site: http://www.excia.ase.ro/home

Perioadă: Iulie 2017 – Decembrie 2019

Titlu proiect: Circulatia lui Shakespeare in zona de confluente sud-est europene

Tip grant: Proiecte de cercetare exploratorie (PCE2016)

Finanţare: UEFISCDI

Cod proiect: PN-III-P4-IDPCE-2016

Parteneri: Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale, Universitatea din Bucureşti

Manager proiect: Mădălina Nicolaescu

Asistent de cercetare (Key Expert): Andrei Nae

Site: https://shakespeareintheborderland.wordpress.com/

Dată: 18.12.2015

Nume premiu: Certificat de excelenţă

Acordat de: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 187/1.5/S/155559, Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)

Perioadă: July 2015 – December 2015

Tip grant: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)

Finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Cod proiect: POSDRU/187/1.5/S/155559

Parteneri: Universitatea din Bucureşti

Perioadă: octombrie 2014 – septembrie 2017

Tip bursă: Bursă doctorală

Finanţare: Universitatea din Bucureşti

Perioadă: octombrie 2011 – iunie 2012

Titlu proiect: Pasiuni în Poezia lui Emily Dickinson

Tip grant: Bursa de performanţă ştiinţifică

Finanţare: Universitatea din Bucureşti

Parteneri: Universitatea din Bucureşti

Principal Investigator: Andrei Nae

Perioadă: Februarie 2011 – Iunie 2011

Tip bursă: Bursă Erasmus (în anul II, semestrul 2 la Universitatea din Salzburg)

Stagii de cercetare

Perioadă: 20.10.2022 – 30.10.2022

Instituţie: The British Library

Proiect: Discurs colonial în jocurile video, PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Perioadă: 26.07.2022 – 09.08.2022

Instituţie: Biblioteca Universităţii Humbolt din Berlin

Proiect: Discurs colonial în jocurile video, PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Perioadă: 08.08.2021-22.08.2021

Instituţie: University of Freiburg

Proiect: Discurs colonial în jocurile video, PD 54/2020 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0898

Perioadă: 30.08.2017 – 08.09.2017

Instituţie: The British Library

Proiect: Circulatia lui Shakespeare in zona de confluente sud-est europene, 1/2017, PN-III- P4-ID- PCE-2016

Perioadă: 1.12.2015 - 31.12.2015

Instituţie: Goethe University, Frankfurt am Main

Proiect: Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)POSDRU 187/1.5/S/155559

Activităţi de organizare

Perioadă:

Eveniment: AICED 24

Perioadă:02-04.06.2022

Eveniment: AICED 23: Literature and Cultural Studies Section: ‘Disaster Discourse: Representations of Catastrophe’

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

Perioadă: 19.09.2021

Eveniment: Atelier „Video Games at the Intersection of Postcolonialism, Postcommunism, and Globalisation” în cadrul proiectului “Discurs colonial în jocurile video,” Centrul de Studii Americane, Universitatea din Bucureşti

Responsabilităţi: Organizator

Perioadă: 8-9.11.2018

Eveniment: The Circulation of Shakespeare’s Plays in Europe’s Borderland International Conference, organozată în cadrul proiectului „Circulatia lui Shakespeare in zona de confluente sud-est europene”

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

Perioadă: 30.11.2017-02.12.2017

Eveniment: The Paradigmatic City (III): Customs and Costumes - Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (Universitatea din Bucureşti), Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (Universita Ca’Foscari, Venice), Institutul Cultural Român

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

Perioadă: August 2015 – 2021

Responsabilităţi: Secretar ştiinţific al Şcolii Doctorale de Studii Literare şi Culturale

Perioadă: 23–25.10.2014

Eveniment: Imagological Chronotopes: Emblems, Clichés, Stereotypes Conferinţă – Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale, Universitatea din Bucureşti, Institutul Cultural Român

Responsabilităţi: Membru al comitetului de organizare

VEDEȚI AICI CV-UL INTEGRAL - https://media.dcnews.ro/other/202407/andrei-nae-cv-pdf_56324100.pdf

