Imagini dureroase din județul Galați, scufundat sub ape. O vârstnică a izbucnit în lacrimi atunci când l-a văzut pe Marcel Ciolacu, sosit la fața locului - Galerie foto

Sunt imagini dureroase în județul Galați. Oamenii s-au trezit pe drumuri după ce viiturile din această noapte, dar și din cursul zilei, le-au distrus casele și curțile.

Situația este dezastruoasă. La nivelul județului sunt peste 5000 de case afectate în peste 20 de localități, drumuri rupte, poduri distruse, curți șu grădini făcute vraiște. Unele case sunt distruse 100%, iar repararea lor este imposibilă. Disperarea oamenilor este de înțeles, și-au pierdut în câteva ore agoniseala de o viață. În acest moment cele mai afectate localități sunt Cuza Vodă, Costache Negri, Pachea și Drăgușeni.

La fața locului a mers și premierul Marcel Ciolacu, împreună cu mai mulți miniștri, dar și cu șeful DSU, Raed Arafat. Prima oprire a fost făcută în comuna Slobozia Conachi din Galați. O vârstnică a izbucnit în plâns atunci când a început să-i povestească premierului Marcel Ciolacu cum s-a declanșat urgia.

„Sunt prea bătrână pentru aşa ceva. Ajutaţi-ne, că nu mai putem!”, i-a spus o femeie, plângând, premierului Marcel Ciolacu.

Foto: Captură video Antena 3 CNN

Marcel Ciolacu este însoţit, la Slobozia Conachi, de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, de ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, dar şi de reprezentanţi ai autorităţilor locale. Cu toții au mers pe străzi, printre oameni, şi a intrat în unele dintre locuinţele afectate de inundații.

Sursa fotografiilor: Capturi video Antena 3 CNN

O altă femeie a spus că nu crede că locuința ei va mai putea fi reparată după aceste distrugeri.

"Nu cred că mai pot locui în ea. (...) Au venit doi vecini de aici de m-au scos azi dimineață, hai că vine apa, hai că vine apa... Nu pot să stau aici. Am un fiu, cred că mă duc la el, la el nu a intrat apa așa mult", a spus femeia.

Foto: Captură video Antena 3 CNN

Marcel Ciolacu, declarații

După ce a văzut care este situația în comuna Slobozia Conachi din Galați premierul Marcel Ciolacu a făcut mai multe declarații.

"Aş dori să transmit condoleanţe celor patru familii pentru cele patru pierderi de vieţi omeneşti. De la primele ore ale dimineţii am avut o comunicare şi cu domnul ministru de Interne şi cu domnul Raed Arafat. Astăzi am comunicat cu fiecare primar din cele cinci localităţi, rămânând să ne deplasăm în toată zona Am făcut o celulă de criză rapidă la Consiliul Județean și împreună cu primarul Municipiului Galați, cu domnul ministru al Apărării, cu domnul ministru al Mediului, cu domnul ministru al Afacerilor Interne. Prioritatea este salvarea de vieți omenești. În acest moment avem toată logistica necesară pentru a interveni rapid, s-a venit și cu elicopterele de la Situații de Urgență, Ministerul Apărării este pregătit pentru orice intervenție. Mai mult în zonele în care s-au rupt legăturile, sunt persoane sinistrate și nu se poate ajunge, Ministerul Apărării se implică direct, sub o coordonare a Situațiilor de Urgență.

În acest moment am hotărât dislocare și este în votul interministerial tot ce înseamnă alimente, pături, containere de dormit pentru casele distruse, domnul ministru de Interne, împreună co domnul Raed Arafat au venit și cu Jandarmeria, vor amplasa două tabere apropiate zonelor sinistrate pentru cazuri de urgență. Domnul primar deja s-a oferit cu locuri în școală. Așteptăm, în noaptea acesta va mai ploua, nu cum s-a întâmplat noaptea trecută, în momentul în care s-au retras apele se va interveni, avem tot desfășurătorul făcut, va fi prin Consiliul Județean.

Noi vom face ședința de Guvern imediat cum este nevoie să dislocăm sumele din fondul de rezervă. Nu are nimeni o estimare în acest moment. Mai avem o alertă și la Vaslui, s-a vorbit tot drumul și cu președintele CJ Vaslui, așteptăm să vedem intensitatea din noaptea aceasta. Acolo am hotărât în primul rând o avertizare pe telefon pe fiecare în parte și anticipăm o evoluție în anumite zone", a declarat Marcel Ciolacu.

