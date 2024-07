Imagini de senzație cu Leo Messi: A izbucnit în lacrimi, apoi s-a bucurat ca un copil în finala Copa America contra Columbiei - Video

Astfel, Argentina și-a păstrat titlul cucerit în urmă cu trei ani, golul victoriei fiind marcat în minutul 112, prin atacantul "albiceleste" Lautaro Martinez. Argentina a reușit să facă "tripla coroană", câştigând trei competiţii internaţionale consecutive: Copa America 2021, Cupa Mondială 2022, respectiv Copa America 2024.

Meciul desfășurat la Miami a început cu întârziere din cauza unor incidente ce s-au petrecut la intrarea pe stadion. Poliţia a făcut uz de forţă şi a arestat mai mulţi indivizi care au vrut să pătrundă în arenă fără bilete. După mai multe incidente, porţile au rămas închise timp de câteva ore. Mai mult, personalul medical a acordat îngrijiri mai multor oameni cărora li s-a făcut rău din cauza căldurii, aproximativ 34 de grade Celsius şi a mulţimii compacte. Organizatorii au redeschis în final accesul. Intrarea suporterilor s-a derulat din nou în haos, transmite Agerpres, care citează AFP. Meciul a putut debuta în final la ora locală 21:22 (4:22 ora României), cu o întârziere de o oră şi 22 de minute.

Lionel Messi a părăsit terenul accidentat, în minutul 66, izbucnind în lacrimi, că nu își mai poate ajuta echipa. Chiar și așa, Lautaro Martinez a adus victoria Argentinei în finala Copa America, împotriva Columbiei, iar Messi s-a bucurat ca un copil la finalul partidei.

