Iga Swiatek, eliminarea ”surpriză” de la US Open

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial, a fost învinsă clar în două seturi, 6-2, 6-4, de americanca Jessica Pegula, miercuri la New York, în sferturile de finală ale ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, dotat cu premii totale în valoare de 75 de milioane de dolari.



Pegula (30 ani), ocupanta locului 6 în clasamentul WTA, reușește astfel să acceadă în premieră în ultimul careu al unui turneu major, după ce s-a oprit anterior de cinci ori în sferturile de finală.



Americanca o va avea ca adversară în semifinale pe Karolina Muchova din Cehia (52 WTA), care a dispus la rândul ei, cu 6-1, 6-4, de brazilianca Beatriz Haddad Maia, în celălalt meci din sferturile de finală programat miercuri la Flushing Meadows.



Muchova (28 ani), finalistă la Roland Garros în 2028, atinge semifinalele la US Open pentru al doilea sezon consecutiv, după ce anul trecut a pierdut în fața lui Coco Gauff, care a câștigat turneul, dar care în acest an nu îți poate apăra titlu, fiind eliminată de Emma Navarro în ”optimi”.



Singurul duel anterior între Jessica Pegula și Karolina Muchova a avut loc la jumătatea lunii august, în turul al doilea la Cincinnati, americanca obținând o victorie dificilă (5-7, 6-4, 6-2).



Statele Unite au două reprezentate în penultimul act la US Open 2024, după ce Emma Navarro (12 WTA) s-a calificat marți în premieră în această fază și urmează să o înfrunte pe belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 mondial și finalista ediției trecute.



Sabalenka, jucătoare care a atins semifinalele în șapte dintre ultimele opt turnee de Grand Slam la care a participat, și Navarro s-au întâlnit de două ori până acum în circuit, în acest an, împărțindu-și victoriile, scrie Agerpres.

Luca Preda, în ”sferturile” de simplu și de dublu de la US Open

Tânărul tenisman român Luca Preda s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probelor de simplu și dublu ale juniorilor în turneul US Open. Preda (18 ani), al cincilea favorit la simplu, a trecut în optimi de francezul Thomas Faurel cu 6-0, 7-5, după o oră și 25 de minute.



În sferturi, Luca Preda îl va înfrunta pe principalul favorit, norvegianul Nicolai Budkov Kjaer.



La dublu, Preda și Faurel s-au calificat în sferturi după ce au trecut de Alessandro Battiston (Italia) și Bryan Hernandez Cortes (Spania), cu 3-6, 6-4, 10-6, după 62 de minute.



Favoriții numărul patru vor juca împotriva perechii americano-germane Alexander Razeghi/Max Schoenhaus, cap de serie numărul șapte.

