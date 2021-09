Hunor: Barna a greșit când l-a depășit pe dreapta pe colegul Cioloș. Între original și fake, omul alege originalul

”Refacerea coaliției este prima opțiune și prima posibilitate și astăzi, zic eu, dar nu se poate discuta până nu-și aleg președintele. Unii din USR PLUS, mai ales din zona PLUS, spuneau `ieșim de la guvernare, ieșim de la guvernare`, cei care au vrut să rămână au văzut în bula lor internă că e revoluție și au zis și ei un pic mai tare `ieșim de la guvernare, ieșim de la guvernare`.

Și când omul trebuie să aleagă între piesa originală și piesa fake, alege originalul. Aici a greșit Dan Barna, el nu trebuia să-l depășească pe colegul Cioloș pe dreapta cu ieșirea de la guvernare.

Am trecut de această fază, au ieșit de la guvernare, după ce își aleg președintele formațiunii trebuie să încercăm să refacem coaliția. Cum? Nu știu. Săptămâna viitoare, probabil, dacă reușim să ne așezăm la masă, sau după moțiunea de cenzură, că și asta e o variantă, să încercăm o discuție.

Dacă nu, atunci guvern minoritar, dar și pentru guvern minoritar trebuie să găsești o susținere parlamentară. Fără susținere parlamentară nu există o guvernare eficientă pe termen lung. Poți s-o mai duci așa o lună-două-trei. A treia soluție – alegerile anticipate. PSD, în acest moment, nu cred că dorește, la anul nu știm.

”Doar fără Cîțu, fără Cîțu, fără Cîțu”

Suntem într-o situație dificilă, putem depăși această fază, probabil după moțiunea de cenzură, înainte nu prea văd cum.

Nici nu poți să-l pui pe partenerul tău într-o situație total fără ieșire, să spui că `doar fără Cîțu, fără Cîțu, fără Cîțu`. Nu merge această variantă, fiindcă nici PNL nu are de ales. Nu are cum să spună că `acum l-am ales pe Florin Cîțu dar nu va fi el premierul, punem pe altcineva premier că așa dorește USR PLUS`. Totuși, aici trebuie să mai lași și din orgolii și din supărări personale și să te uiți ce urmează și care e așteptarea oamenilor fiindcă cei care se gândesc doar la 2024 și fac toate mișcările doar din perspectiva alegerilor din 2024 spunând că `dacă stăm în opoziție vom crește`, s-ar putea să nu se potrivească socoteala de acasă când ajung la târg” a spus Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Digi24.