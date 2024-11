Horia Tecău, reacție după înfrângerea în BJK Cup: Am încercat să căutăm soluții până la final

Citește și: România - Japonia, rezultat la turneul final al Cupei Billie Jean King la tenis feminin - Video

Horia Tecău, căpitanul nejucător al echipei României, a tras concluziile după eșecul din turneul final al BJK Cup, unde România a pierdut duelul cu reprezentativa Japoniei, scor 1-2, în optimile de finală ale Billie Jean King Cup, unde se calificase în premieră. Punctul obținut de Ana Bogdan (locul 116 WTA) a venit în urma unui meci entuziasmant, cu Nao Hibino (152 WTA), câștigat cu scorul 6-2, 6-4.

Cel de-al doilea meci, în care au evoluat Jaqueline Cristian (locul 73 WTA) și Ena Shibahara (locul 135 WTA), a fost unul foarte echilibrat, iar românca a luptat pentru fiecare minge, a fost încheiat cu scorul 4-6, 6-7 (2). Meciul decisiv, cel de dublu, Monica Niculescu (37 de ani) și Gabriela Ruse au fost învinse de perechea Shuko Aoyama (36 de ani)/Eri Hozumi cu scorul 6-1, 7-5.

”Dificil. E un moment dificil imediat după o întâlnire foarte strânsă pe care am pierdut-o. Sunt mândru de echipa mea și de spiritul de luptă. Am început cu 1-0. Ana a jucat un meci solid împotriva lui Hibino ca să obțină prima victorie pentru România. Apoi, Shibahara a avut un meci de simplu foarte bun.

Am crezut că am fi putut face mai mult în acel meci pentru ca Jaqueline să joace un pic mai solid, dar știm cu toții cum sunt presiunea și emoțiile acestei competiții, nu este întotdeauna ușor să produci tenisul tău bun. Am încercat. A fost o luptă mare. A fost aproape până la final.

Apoi, la 1-1, din nou, cred că am avut câteva șanse. Scorul pare mai dur decât a fost meciul, mai ales în primul set. Echipa japoneză a jucat mai bine în unele momente. Noi am încercat totul, iar loviturile au fost ratate de câțiva centimetri, dar așa e tenisul. Adică, simt că am avut o luptă mare și am încercat să căutăm soluții până la final”, a spus Horia Tecău, potrivit GSP.

Echipele de juniori, calificate în semifinalele Cupei Davis și Billie Jean King Cup

Echipele României s-au calificat în premieră, joi, în semifinalele competițiilor de tenis pentru juniori Cupa Davis și Cupa Billie Jean King, găzduite de Antalya.



În Cupa Davis, România a învins în sferturi formația Franței. Alejandro Mateo Berge Nourescu l-a învins în primul meci pe Daniel Jade, cu 6-3, 6-1, iar apoi Yannick Theodor Alexandrescu a trecut de Moise Kouame cu 7-6 (5), 6-2.



România, care participă în premieră la turneul final al Cupei Davis pentru juniori, va juca în penultimul act contra Germaniei, care s-a impus în fața Poloniei cu 2-0.



La feminin, în Cupa Billie Jean King, România a câștigat în sferturi în fața Australiei, cu 2-0. Giulia Safina Popa a învins-o pe Ava Beck cu 6-4, 6-3, în timp ce Maia Ilinca Burcescu a dispus de Renee Alame cu 6-3, 6-2.



România, aflată la a cincea sa participare la Cupa Billie Jean King pentru junioare (cel mai bun rezultat - locul 9 ocupat în 2006), va juca în semifinale contra Germaniei, victorioasă în sferturi contra Marii Britanii cu 2-1, informează Agerpres.

