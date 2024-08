Nu ești român dacă n-ai o pungă cu pungi acasă! Mircea Diaconu dezvăluie valoarea pungilor occidentale în comunism. Fază tare: ”Am văzut cu ochii mei”

Nu ești român dacă n-ai o pungă cu pungi acasă. Închipuiți și încrezători că asta ne-ar aduce undeva pe tronul salvatorilor planetei, păstrăm după fiecare piață punga în care au fost cartofii și ceapa, punga în care au fost măslinele vrac (spălată bine și pusă apoi la uscat), punga în care am cărat detergenții, punga în care am adus acasă borcanele și conservele pentru o lună, punga în care doamna de la alimentară ne-a pus brânza (la fel, clătită bine de zer și pusă la aerisit), punga în care a fost ceva, nu mai e, dar va mai fi.

Punga cu pungi e "legendă vie" în tradiția românească. Nu există gospodărie în care să nu găseșți sertare ticsite cu pungi în pungi în pungi, debarale aglomerate cu sacoșe-n sacoșe sau dulăpioare în balcon sau în hol cu plase în plase.

Pe vremea comunismului era și un simbol al bunăstării. În funcție de ce marcă bălăngăneai pe lângă picior te așteptai la un salut ceva mai respectuos sau o strângere de mână ceva mai fermă. Dacă mergeai pe stradă cu pungă de la "Camel", "Marlboro" sau "Kent" erai "bine de tot". Aveai, cel mai probabil, rude pe afară sau nași vaporeni. Dacă purtai cu tine sacoșe pe care scria mare "Antilopa", "Clujana" sau "Pionierul" (erau și astfel de sacoșe imprimate, ce-i drept, mai rare) atunci, clar, făceai parte din lumea bună care își permitea ghete din piele naturală și avea prin casă ori prin șifonier, cel mai probabil, branduri de renume. Iar dacă mergeai la piață cu o pungă simplă pe care scria doar "Vă mulțumim" sau nu scria nimic... nu întorceai capete mai deloc.

Românii, un popor de colecționari de pungi?

Actorul și politicianul Mircea Diaconu, fost profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, a discutat în platoul DC News TV despre fenomenul "punga cu pungi", un simbol cultural al românilor. Iată ce dezvăluie colectarea pungilor despre poporul nostru.

„Punga era un obiect cu importanță, având o semnificație aparte la vremea aceea. Dacă te întâlneai cu cineva pe stradă, fie că ieșeai din casă sau te plimbai, iar o cunoștință venea din față, primul lucru pe care îl făceai nu era să te uiți în ochii lui, ci la pungă”, a povestit actorul Mircea Diaconu.

Discuția a plecat de la secvența din filmul "Buletin de București" care a stârnit numeroase controverse, ba chiar a născut și ipoteze care duc înspre posibilitatea călătoriei în timp.

