Guvernanții români, la limită! De ce câștigă teren partidele ”radicale”. Alfred Bulai: Trăim o schimbare dramatică

Alfred Bulai și Val Vâlcu, au făcut analiza săptămânii la emisiunea “Nod în papură”, în direct la DC News și DC News TV. Printre subiectele discutate, Alfred Bulai a explicat de ce în această perioadă dificilă prin care trece România, partidele ”radicale” au de câștigat.

”Pandemia pare că nu are nicio treabă cu politicile guvernanților, își face de cap cum vrea ea. Pandemia este o chestiune care declanșează o chestiune emoțională care trece repede. (...) Problema este că în condițiile în care guvernanții ajung într-o situație limită și nu suntem foarte departe, adică de demență văzând cu ochii, vis-a-vis de cum este guvernată România, partidele radicale sunt alese chiar și pe ideea că le simpatizez, ca sancțiune. Eu am făcut cercetări în 2000 și erau foarte mulți care îl votaseră pe Vadim Tudor dar care nu-l simpatizau cu adevărat pe el sau PRM-ul, dar îmi spuneau: ”Nu domnule, la nenorociții ăștia asta le trebuie”. Adică trebuie să înțelegem că oamenii nu au mijloace prea multe să se răzbune și crede-mă, că dacă tu pierzi locul de muncă și ești în situația să nu îți plătești întreținerea atunci o să începi să vezi și tu altfel lucrurile. Adică ai nevoie de o terapie, de cineva care să dea cu pumnul în masă. E riscul partidelor celorlalte că ajunge o societate într-o asemenea situație. Partidele radicale, în general când lumea o duce foarte bine, nu au succes că mesajul radical nu are succes când lumea are de toate și o duce bine, dar nu este momentan cazul în România și nici prin Europa nu bate vântul chiar bun. Suntem într-o lume care e într-adevăr în schimbare. Din punctul meu de vedere trăim o schimbare dramatică la nivel mondial, comparabil cu 1990. Încă nu percepem faptul că lumea nu va mai fi asemănătoare cu cea de dinainte de pandemie, mai ales că pandemia aceasta va scoate multe lucruri la suprafață. Încă suntem în stadiul în care ne inflamăm, se inflamează societatea. Criza economică este departe de a fi românească. Noi importăm criza de afară, la fel ca și în 2008. Va fi o oportunitate reală de schimbare. Întrebarea va fi dacă schimbările vor fi sau nu benefice pentru populație”, a declarat Alfred Bulai în exclusivitate pentru DC News și DC News TV.

AFLĂ MAI MULTE DIN VIDEO: