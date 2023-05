„Mi-a fost foarte simpatic Petre Daea până când l-am văzut cu toată familia angajată la Ministerul Agriculturii. Nu merge așa... Foarte urât!”, a zis Cozmin Gușă.

Bogdan Chirieac a mai zis că, dincolo de acest aspect, un ministru ar trebuie să știe măcar o limbă străină. De asemenea, ca ministru trebuie să ai conexiuni cu Bruxelles.

„Omul nu știe nicio limbă străină. Nu este nici pe linie cu Bruxelles. Un ministru din România, Polonia, Ungaria, Franța are jumătate de normă la Bruxelles. Deci trebuie să vorbești cu cei de la Bruxelles, să-i convingi, să faci, să vii, să iei bani și să-i aduci în țară, să faci programe. Asta este treaba ta. Omul nu are nicio legătură cu această chestiune. Nu contestă nimeni că știe cum este cu grâul, și porumbul, și orzul, și cu oaia. Este un inginer agronom foarte bun, dar nu are treabă cu ministerul!”, a spus Bogdan Chirieac la „Deferiți mass-media”.

„Și-a angajat familia la Ministerul Agriculturii, pe banii statului... Nu merge așa. Este o mare rușine. A îmbătrânit foarte urât, îmi pare rău că trebuie să spun asta”, a adăugat Cozmin Gușă la DC News și DC News TV.

