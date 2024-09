Grevă pentru salarizare la Radio România. Directorul Dincă precizează că au existat majorări ”cu prioritate către salariile mici și medii”

În cadrul Societății Române de Radiodifuziune va avea loc o grevă de avertisment mâine, 1 octombrie. Greva privește salarizarea oferită angajaților instituției. Directorul Răzvan-Ioan Dincă a venit în cadrul emisiunii ”Interviurile DCNews” și a explicat situația creată. Acesta a precizat că atunci când a venit la conducerea Radio România a constatat că nu s-au mai realizat majorări salariale de 6 sau 7 ani. De asemenea, Dincă menționează că ”de câte ori am avut ocazia și de câte ori am putut să găsim un buget disponibil am făcut aceste majorări”.

Întrebat care sunt problemele din Radio România, directorul Dincă a transmis:

„Nu știu în acest moment, sincer să fiu, care sunt problemele în acest context, în sensul în care eu, din câte cunosc, o grevă de avertisment sau orice fel de mișcare sindicală trebuie să aibă niște revendicări. E destul de ciudat să începi să soliciți niște revendicări, în decursul timpului tu să primești răspunsurile așa cum a fost normal, pozitiv, acelor revendicări și cu toate astea să continui greva”.

Rectificare bugetară pozitivă

Directorul a continuat:

„Cu alte cuvinte, de vreo două săptămâni, dacă nu ma înșel, în spațiul public au apărut informații cu privire la faptul că Radio România, și anume Societatea Română de Radiodifuziune, a avut o rectificare bugetară pozitivă și a primit banii pe care i-a solicitat și în cadrul cărora - adică bugetul din care se vor împărți bani, inclusiv pentru eventuale majorări salariale, adică asta a fost revendicarea cea mai importantă pe care au avut-o în decursul timpului angajații Radio România în forme diverse. Nu vorbesc neapărat de structura care îi reprezintă pentru negocierea contactului colectiv de muncă, ci cred eu că e mult mai important să discutăm despre modul în care angajații în sine își doresc anumite lucruri. Angajații au avut, unii dintre ei, revendicări salariale exprimate chiar în scris, în afara unei forme organizate și de fiecare dată când s-a întâmplat acest lucru au existat momente în mandatul nostru de 2 ani și jumătate, aproape trei, dacă nu ma înșel, în noiembrie facem 3 ani de când Consiliul de Administrație, respectiv eu am fost numit de către Parlamentul României pentru a conduce și administrat Radio România, în care au existat aceste majorări salariale.

Au existat aceste majorări salariale și deoarece atunci când am ajuns în Radio România am constatat că aceste majorări nu s-au mai realizat cu mulți ani în urmă. A fost o majorare salarială cu vreo 6 sau 7 ani în urmă, înainte de mandatul nostru. De câte ori am avut ocazia și de câte ori am putut să găsim un buget disponibil am făcut aceste majorări către angajații Radio România cu prioritate către salariile mici și medii pentru că pe de o parte acești angajați țin greul Radio România, adică fără ei nu s-ar putea efectua emisia, uneori fără ei nu s-ar putea realiza materiale, iar materialele ce se realizează în Radio România încă au acel criteriu al calității și al relevanței pentru care ar trebui să fie apreciat”.

Comunicare internă

Cu privire la discuțiile avut cu premierul României, Marcel Ciolacu, directorul a explicat:

„Au existat, da. Dumnealui a fost interpelat, dacă nu mă înșel, într-o deplasare pe care a avut-o în nordul țării și dumnealui a răspuns, pentru că deja era informat asupra subiectului, așa cum trebuie. De asemenea, dumnealui, și Guvernul României, a stabilit ulterior că se poate acorda o rectificare pozitivă radioului public, practic spunând același lucru pe care l-a spus în declarația publică, aspect pe care eu l-am confirmat și printr-un tip de comunicare publică internă pentru a arăta oamenilor pe de o parte că există această rectificare pozitivă, pe de altă parte că această rectificare pozitivă are ca obiectiv inclusiv majorarea salariilor unora sau o să vedem în modul în care se vor majora salariile pentru unii dintre angajații Radio România”.

