Greta Thunberg a fost arestată / foto

În Suedia, activista pentru schimbările climatice Greta Thunberg a fost arestată în timp ce se alătura unui protest de nesupunere civică în fața unui terminal petrolier din orașul Malmö, din sudul orașului, conform democracynow.

Arestarea lui Thunberg a avut loc la doar câteva ore după ce ea a fost amendată de un tribunal suedez pentru nesupunerea față de poliție în timpul unui protest la același terminal petrolier, în iunie. Thunberg a spus că protestele pe care le face sunt un act de autoapărare împotriva unei catastrofe climatice care se agravează rapid.

„În acest moment, nu avem nicio lege care să țină carbonul în pământ. Nu avem legi care să ne protejeze pe termen lung împotriva lăcomiei de autodistrugere pe care am lăsat-o să controleze deplin lumea. Legile trebuie schimbate. Știm că nu putem salva lumea jucând după reguli, pentru că regulile trebuie schimbate”, a spus activista.

