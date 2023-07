Greşeala făcută de România, faţă de alte ţări din UE. "Aveam termen până în 2032, dar am făcut-o de anul ăsta. Am pierdut resurse, am creat probleme sociale"

"Ideea că Uniunea Europeană îţi impune o anumită condiţionare este falsă. Uniunea Europeană spune un singur lucru. Ai venituri de 100 lei? Trebuie să te încadrezi în veniturile de 100 lei. Nimic mai simplu. Dar asta este de bună gestiune. Şi asta înseamnă că de fapt marea problemă este că proiecţia de buget pentru 2023 a fost, ca să fiu diplomat, uşor înflorită. Asta înseamnă vreo 40 de miliarde de lei, ceea ce e destul de mult.

Un al doilea aspect foarte important pe care Guvernul îl evită, cel puţin în dezbaterile publice oficiale şi neoficiale, este de fapt problema majoră a sursei inflaţioniste în România. Toţi experţii recunosc că sursa inflaţionistă la ora actuală a fost problema politicii preţului la energie electrică, la care s-au adăugat combustibilul şi gazul. Avem o situaţie în care avem o valoare plafonată la preţul de energie, dar lumea nu ştie ce se întâmplă în momentul în care această acţiune se va termina. Cu tot respectul, doi ani de zile cât şi-au luat guvernanţii legat de această măsură, nu s-a făcut nicio îmbunătăţire legată de problema respectivă.

Avem capacităţi energetice. Spre deosebire de celelalte ţări ale UE, deşi aveam programul de decarbonizare până în 2032, l-am aplicat din acest an. Practic, am închis tot ce înseamnă cărbune, cu toate efectele negative, atât pe plan economic, pentru că am pierdut resurse economice, cât şi energetic, pentru că am creat un deficit de energie pe piaţă, iar asta ne crează probleme legate de echilibrarea cererii şi ofertei. Pe de altă parte, am creat şi o problemă socială. Închiderea rapidă a acestor companii înseamnă disponibilizări masive din sectorul energetic, minerit. Structurile respective erau regiuni mono-industriale, şi asta crează o tensiune socială. Dacă nu ai dat alternative de alte investiţii, este foarte greu.

Toate aceste lucruri, după mine, dacă s-ar fi discutat mai transparent, cu toate criticile... Eu am impresia că de frica criticilor fac secretomanie, neînţelegând că mai mult crează un mecanism de informaţii false", a declarat Bogdan Hossu.

