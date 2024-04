George Tuță, „umăr la umăr“ cu Clotilde Armand: E o rușine că vrea să mai continue dezastrul pe care l-a generat / video

Invitat la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, George Tuță, candidatul PSD-PNL pentru Sectorul 1, a comentat sondajul în care apare „umăr la umăr“ cu Clotilde Armand.

„Un sondaj Sociopol din 26 martie arăta pe Clotilde Armand cu 28%, George Tuță cu 23%, Mircea Andrei cu 21%, Ramona Ioana Bruynseels cu 12%, Liviu Negoiță cu 10%, Dan Podaru cu 4% iar Ion Bobescu 2%. Atenție, însă, devine foarte interesant sondajul CURS din aprilie. George Tuță are 28%, Clotilde Armand are 28%, Liviu Negoiță are 13%, Mircea Andrei are 9%, Ramona Ioana Bruynseels are 9%, Ion Bobescu 5% și Dan Podaru 3%. Cel mai recent sondaj CURS vă dă umăr la umăr cu Clotilde Armand“, a spus Răzvan Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV George Tuță, candidatul PSD-PNL, a prins-o în ofsaid pe Clotilde Armand: Ce se întâmplă e o nenorocire foarte mare pentru bucureșteni / video

„Nu aș putea fi umăr la umăr cu Clotilde Armand pentru că a sa carieră politică se încheie acum și, din păcate, pentru cetățenii Sectorului 1 nu a reușit să facă nimic. Acest sondaj ne poziționează la egalitate deoarece noi am început campania târziu, decizia luată în coaliție a fost în momentul în care Clotilde Armand era deja lansată pentru un nou mandat.

În cazul Primăriei Sectorului 1 este o rușine pentru că vrea să mai continue dezastrul pe care l-a generat în această comunitate. Cred că e destul de clar pentru toți cetățenii.

Am început târziu campania, am recuperat mult, am alături întreaga coaliție, dar am alături toți oamenii care sunt indignați de ce s-a ales de Sectorul 1, de Capitala Capitalei. De aceea și Andrei Chiliman e alături de mine la foarte multe evenimente, pentru că e revoltat de munca batjocorită de această administrația“, a spus George Tuță.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV George Tuță: Proiectul lui Andrei Chiliman, un om care a făcut lucruri uriașe pentru comunitatea din Sectorul 1. Ce s-a întâmplat cu proiectul „grădinița daneză" / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News