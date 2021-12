Găinușă, în război cu Huidu. L-a făcut în toate felurile, în direct, la PRO TV

„Arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului”, a spus Mihai Găinușă când a fost rugat de Cătălin Măruță să-l caracterizeze pe fostul său coleg de la Cronica Cârcotașilor - Șerban Huidu.

Șerban Huidu nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu un răspuns. De fapt, pentru că ei se află în război deja de ceva timp, realizatorul de radio l-a invitat să recitească un text pe care l-a scris înainte de acest nou atac din emisiunea lui Cătălin Măruță.

„La multi ani Misu Gainusa! In urma cu multi ani, ar fi fost ceva paranghelie in ziua aceasta, mai ales ca anul acesta a picat duminica! Asa ca trebuie sa iti zic: La multi ani, sa ai parte de tot ce e mai bun, sa iti cresca copiii mari si sa ai numai bucurii de pe urma lor!

Acum nu pot sa nu remarc postul scris aici pe blogul personal! Foarte frumos si interesant! Ma bucur ca te-ai gandit la toti cei ce au avut onoarea sa lucreze cu tine. Cateva cuvinte merita aduse in atentie. Referindu-te la fostii colegi, aflati in cvasimajoritate in echipa Cronicii de acum, spui asa:



Mulțumesc Șerban că ai crezut în valoarea mea. Nu-ți mulțumesc pentru că ai distrus ceea ce am construit împreună. Și ți-ai asumat integral meritele.(pai ori am distrus numai eu ori mi-ai dat o mana de ajutor? Gura pacatosului…) Nu mă deranjează toate mesajele tale, deoarece nu mă mai interesează trecutul.

Nu-mi pasă de cei care sunt și vor fi întotdeauna niște sfătuitori din linia doi, care dau în cel atacat și singurul lor talent e să-i pupe în fund pe cei care le dau bani și-un loc de muncă călduț. Sunteți niște nulități și așa o să rămâneți. Punct.

Si apoi referindu-te la echipe, spui asa:

Îmi iubesc și mi-am respectat toate echipele cu care am lucrat. Echipele, nu șefii.

In numele echipei de „nulitati” am sa iti transmit mesajul colegilor „din linia doi”, ca pe linia unu e doar unul-cel care are toti fostii colegi alaturi. Doar ca nu se prea vad.

Deci: Nebunul ala de Silviu te saluta si iti spune ca Topul Rusinica merge foarte bine. Ceea ce iti doreste si tie cu emisiunea aia noua. Cica a vandut in 4 luni cartea foarte bine. Cam cate exemplare ai vandut tu in total. Deh nu mai sunt acelasi vremuri…. Proasta aia de Fani iti tine pumnii sa faci rost de un producator mai devotat si mai ordonat decat ea. Ea care nu depaseste linia doi. Tantalaul ala de Dezbracatu iti spune: la multi ani si iti este recunoscator pentru ca, datorita tie, pretuieste mult mai mult colegii pe care ii are.

Cretina aia de Ioana iti tine pumnii stransi sa ai parte de un public la fel ca si ea: cu facultati terminate si mastere pe deasupra. Bebelusele iti vor dedica un dans in emisiune, imbracate in frac, pentru ca ele atrag audienta aia pe care tu nu dai doi bani. Sofa a spus ca iti face rost de un public ce poate sa te si adore daca vrei. (a auzit ca tvr sta chiar mai rau cu banii decat Prima). Imputitul ala de Nicu spune sa apelezi cu incredere la el cand ai nevoie de scenografie iar aia care rade stramb-Oana iti poate da niste idei de reportaje de linia a doua.

Ratata aia de Alexa iti transmite toate cele bune. Nesuferita de Danone ti-a multumit cand a luat premiu pentru machiaj de film….si daca ai nevoie, cica sa aplezi cu incredere la ea desi crede ca tu nu ai nevoie de machiaj. Editorii, cameramanii in frunte cu Baneasa, ma roaga si iti transmit toate cele bune din partea lor-nulitatile care au avut imensa bucurie de a lucra cu tine. De Pustiu nu mai zic nimic. O jumatate de ora a plans la telefon rugandu-ma sa iti transmit tot ce e mai bun pe lume. Razvan de la monitorizare ,zis „si alea”,mi-a transmis ca te poate ajuta oricand cu imagini de la alte televiziuni. Sa nu fie cu suparare daca sunt de linia a doua da’ s-au mai uzat si aparatele intre timp.

Imi pare rau daca am uitat ce cineva si as vrea sa fim bine intelesi: nu eu mi-am asumat meritele ci Echipa asta din care fac parte cu drag si din care ai facut parte si tu, daca iti mai aduci aminte. Ei se gandesc cu drag la tine,poate si pentru ca nu stiu ca tu castigai de trei ori mai mult decat toata Echipa la un loc (ups mi-a scapat). Totusi, imi sta pe limba o intrebare: daca toti sunt niste nulitati, de linia doi etc, de ce ai vrut sa lucrezi cu ei cand ai plecat? Tuturor le-ai facut oferte si ai primit un refuz categoric! Oamenii imi spun acum sa ii scuzi dar s-au gandit ca fiind „nulitati de mana a doua” nu fac fata presiunii noilor tale planuri.

Ideea emisiunii a fost a mea dar meritele pentru realizarea ei le-am impartit de fiecare data cu Echipa. De aia ei sunt aici si tu acolo cam ca un cuc. Chiar cati oameni din echipele pe care „le-ai iubit” sunt cu tine acum? Cum nimeni? tz tz tz….trebuie sa te simti tare prost! Atata iubire aruncata pe apa Sambetei!”, a scris Șerban Huidu pe blogul personal.

