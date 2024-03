Gabriela Firea recunoaște că e scoasă din cărți prin candidatura la europarlamentare: ”Nu e chiar un zero”. Analogia care-i anunță revenirea la vârf

"Legat de candidatura la europarlamentare, cum vă vedeți? De regulă, cade importanța politicienilor aici în țară, o să fiți mai mult plecată... cum vă veți descurca și ce proiecte de viitor aveți?" a fost întrebată Gabriela Firea.

Gabriela Firea recunoaște că e o cădere, dar spune că se va întoarce așa cum a făcut-o și în presă: "Și când lucram în presă am ajuns la un anumit nivel profesional. Și s-au luat anumite decizii redacționale prin care a trebuit să ajung din nou la munca de pe teren și nu mi s-a părut o degradare. Chiar dacă în acele momente poate am considerat că sunt nedreptățită. M-am dus din nou pe teren și mi-am făcut treaba cu pasiune pentru meseria de jurnalist, după care am ajuns din nou în fruntea acelor redacții, să spunem. Deci nu sunt omul care să nu pornească din nou de la zero. Sau, mă rog, aproape de la zero, că nu e chiar un zero”.

Întrebată dacă se află pe lista de la alegerile europarlamentare, Gabriela Firea a spus:



"Am avut un proiect împreună cu toți colegii mei de la București pentru a recâștiga Primăria Capitalei, am muncit 3 ani și jumătate la acest proiect administrativ, cu soluții concrete pentru București, ne-am pregătit, decizia politică luată de coaliție o respectăm și de aici înainte nu mai este loc să spunem de alte comentarii cu privire la ceea ce ne-am dorit noi anterior și campania pe care am făcut-o noi anterior acestei decizii politice".

A revenit cu un mesaj pe Facebook

Ulterior, Gabriela Firea a scris, pe Facebook: ”Le mulțumesc colegilor social-democrați pentru nominalizarea pe lista alianței PSD-PNL la alegerile europarlamentare. Este un vot de încredere care vine după o perioadă în care am muncit mult pentru oameni, pentru echipa social-democrată, și mă onorează. Mă bucur că aportul meu, ca primar general, senator și membru al acestui partid nu a fost uitat.

Candidatura pentru un post de eurodeputat este una foarte serioasă, iar Parlamentul European este cel mai important for legislativ al Uniunii Europene. Sunt sigură că voi reuși să muncesc pentru oameni și din această nouă poziție în care mă vor trimite, în primul rând, românii prin votul lor. Merg în Parlamentul European cu gândul, bineînțeles, la bucureșteni și mă voi lupta să putem aduce fonduri europene pentru a dezvolta și mai mult Capitala României.

Îmi va fi de ajutor toată munca pe care am depus-o în mandatul de primar general, când am atras în București 1 miliard de euro fonduri europene nerambursabile. Cu siguranță mă voi concentra și pe problemele femeilor și voi milita pentru respectarea drepturilor acestora, pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, pentru copiii, tinerii și seniorii României.

Nu abandonez Bucureștiul. Rămân dedicată acestui oraș care mi-a devenit casă de peste 30 de ani! Am trăit și muncit în Capitală mai mult ca în orice alt oraș! Voi conduce mai departe Organizația PSD București cu la fel de multă pasiune și dăruire pentru oameni” a scris ulterior Gabriela Firea pe Facebook.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat-o pe locul al doilea, după Mihai Tudose.

