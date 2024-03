Marcel Ciolacu anunță lista candidaților PSD la europarlamentare: Gabriela Firea, pe al doilea loc

„Am validat primii de pe lista de europarlamentare, de pe lista comună, în alianța electorală cu Partidul Național Liberal și urmând săptămâna viitoare, diferența de candidați după ce mai primim anumite sondaje de opinie și o să vină niște discuții în interiorul coaliției, dacă vom mai avea candidați comuni în alte județe, vom definitiva lista si vom veni și o să o anunțăm presei”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Lista candidaților PSD la europarlamentare, în ordinea rostită de Marcel Ciolacu:

- Mihai Tudose

- Gabriela Firea

- Claudiu Manda

- Victor Negrescu

- Vasile Dîncu

- Gheorghe Cârciu

- Dragoș Benea

- Dan Nica

- Ștefan Mușoiu

- Roxana Mânzatu

- Andi Cristea

- Larisa Blănari

- Florian Valentin Sălăjeanu

- Mădălina Lazăr

Premierul a anunțat că lista va continua.

Reacția Gabrielei Firea

Gabriela Firea a transmis un mesaj pe Facebook după ce a fost nominalizată pe lista candidaților PSD la europarlamentare.

„Le mulțumesc colegilor social-democrați pentru nominalizarea pe lista alianței PSD-PNL la alegerile europarlamentare. Le mulțumesc colegilor social-democrați pentru nominalizarea pe lista alianței PSD-PNL la alegerile europarlamentare. Este un vot de încredere care vine după o perioadă în care am muncit mult pentru oameni, pentru echipa social-democrată, și mă onorează. Mă bucur că aportul meu, ca primar general, senator și membru al acestui partid nu a fost uitat.

Candidatura pentru un post de eurodeputat este una foarte serioasă, iar Parlamentul European este cel mai important for legislativ al Uniunii Europene. Sunt sigură că voi reuși să muncesc pentru oameni și din această nouă poziție în care mă vor trimite, în primul rând, românii prin votul lor. Merg în Parlamentul European cu gândul, bineînțeles, la bucureșteni și mă voi lupta să putem aduce fonduri europene pentru a dezvolta și mai mult Capitala României. Îmi va fi de ajutor toată munca pe care am depus-o în mandatul de primar general, când am atras în București 1 miliard de euro fonduri europene nerambursabile.

Cu siguranță mă voi concentra și pe problemele femeilor și voi milita pentru respectarea drepturilor acestora, pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, pentru copiii, tinerii și seniorii României. Nu abandonez Bucureștiul. Rămân dedicată acestui oraș care mi-a devenit casă de peste 30 de ani! Am trăit și muncit în Capitală mai mult ca în orice alt oraș! Voi conduce mai departe Organizația PSD București cu la fel de multă pasiune și dăruire pentru oameni”, a transmis Firea pe Facebook.

