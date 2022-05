Fuego: 108 kilograme! Nu mă crede nimeni dacă spun! Mă urc dimineața pe cântar și îmi vine să-l arunc

Fuego a spus la „Vorbește lumea” că s-a pus pe slăbit după ce și-a dat seama că nu va încăpea în costumele de scenă care i-au fost pregătite pentru concertul de la Sala Palatului.

„Se vede că am mai slăbit? Aveam 108 kilograme. Nu mă crede nimeni dacă spun! Mă urc dimineața pe cântar și îmi vine să arunc cântarul ăla! În fiecare dimineață, mă uit să văd dacă am mai slăbit un kilogram măcar. (…) Eu trebuie să ajung la 85 de kilograme, dar nu mă grăbesc. Știți ce fac? Am început să mănânc carne de curcan. Nu mănânc altă carne. Apoi salată, tot ceea ce este verde. La fructe, mere verzi pentru că ele conțin mai puțin zahăr. Am ajuns la 103 kilograme”, a spus Fuego.

Îți mai amintești oracolul din copilărie? Toate acele gânduri așternute într-un caiet nemuritor. Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor. Paul Surugiu - Fuego a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Paul Surugiu - Fuego: Am mai multe episoade haioase! Am spart geamuri la școală, am și fugit de-acasă, am făcut multe boacăne, dar totuși i-am ascultat pe-ai mei, nu le-am făcut multe greutăți și am încercat mereu să fiu corect și bun! Și chiar n-am trăznăi spectaculoase pe care să nu le fi făcut și orice alt copil...

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Paul Surugiu - Fuego: Nu aș schimba nimic din activitatea mea și din alegerile pe care le-am făcut! Totuși, dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș încerca să schimb momentul în care l-am pierdut pe tata! L-aș duce mai din timp la control, i-aș spune mai des că-l iubesc și că ar fi greu fără el! Tatăl meu a murit acum 11 ani, la doar 58 de ani, trist și fulgerător, fără ca măcar și noi să ne dăm seama în primă fază de ce ne-a lovit atunci! Da, aș schimba acele ultime luni și le-aș face diferit, din toate punctele de vedere!

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Paul Surugiu - Fuego: Teama pierderii oamenilor dragi din viața mea. Mi-e frică și de avion și desigur, mai mult sau mai puțin, de moarte și de boală, fiind și puțin ipohondru!

Vezi întregul interviu spectaculos și neașteptat pe SPECTACOLA.RO!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News