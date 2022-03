Ford va produce baterii pentru vehiculele electrice în Turcia, alături de SK On şi Koc Holding. UPDATE: Fabrica de la Craiova, preluată de un partener

UPDATE:

Ford a anunțat luni transferul proprietății fabricii de la Craiova către partenerul Ford Otosan. Printre noutățile care vor fi realizate în urma modificării proprietarului sunt trei vehicule electrice care vor intra în producție din 2024, transmite Mediafax.

Ford Otosan este cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa și va prelua proprietatea asupra fabricii de la Craiova și controlul asupra activității de producție din România. Procesul este condiționat de aprobările autorităților din domeniu. Procesul de transfer al proprietății anunțat luni ar putea să se încheie în al treilea trimestru al anului 2022. Conform planului, fabrica de la Craiova va juca un rol cheie pentru activitatea Ford în Europa sprijinind în același timp planurile companiei cu privire la electrificare (Model e) și vehicule comerciale (Ford Pro).

De exemplu, modelul Puma va avea o versiune complet electrică din 2024, care va fi construită la Craiova. De asemenea, un nou vehicul utilitar ușor, care va intra în producție anul viitor la Craiova și care va avea o versiune complet electrică din 2024, va fi următoarea generație Ford Transit Courier. Totodată, vehiculul multifuncțional compact Tourneo Courier va fi construit la Craiova din 2023, cu o versiune complet electrică începând tot din 2024. Compania a mai anunțat că producția modelului EcoSport se va opri până la finalul acestui an.

Știrea inițială

Producătorul de baterii SK On din Coreea de Sud a anunţat luni că a semnat un memorandum de înţelegere cu Ford Motor Co şi Koc Holding As pentru a înfiinţa o societate mixtă în vederea producerii de baterii pentru vehiculele electrice în Turcia, transmite Agerpres, citând Reuters.



Fabrica ar urma să-şi înceapă activitatea în 2025 şi va avea o capacitate anuală de producţie de 30-45 GWh, a informat într-un comunicat SK On, divizia de baterii a grupului sud-coreean SK Innovation.



Anul trecut, Ford şi SK au anunţat că intenţionează să investească 8,22 miliarde de dolari pentru a construi trei fabrici de baterii în statele Unite. În total, cele trei unităţi vor produce baterii pentru alimentarea a peste un milion de vehicule electrice pe an.



Printre clienţii SK On se află Ford Motor, Hyundai Motor Co şi Volkswagen AG. Compania produce în prezent baterii în SUA, China, Coreea de Sud şi Ungaria.

VEZI ȘI: Vânzările de mașini electrice şi full hibride s-au DUBLAT în România, în prima lună din 2022

Mercedes Benz va creşte producţia de maşini electrice

Mercedes anunţă că după 2025 este posibil să aibă fabrici care vor produce exclusiv maşini electrice. Producătorul auto german previzionează că liniile sale de producţie din fabrici vor trece integral la producerea exclusivă de vehicule electrice chiar mai rapid, a anunţat şeful de producţie Joerg Burzer, într-un interviu acordat Reuters



"Construirea unei fabrici pentru maşini pe baterii necesită timp. Avem o altă abordare. Cu siguranţă în următorii ani vom avea unele linii de producţie exclusiv pentru vehicule electrice, vom vedea fabrici întregi axate pe EV, aceasta este tema pentru a doua jumătate a deceniului", a declarat Burzer.



Producătorul de maşini premium va lansa producţia modelului EQE la Bremen mai târziu în acest an, ulterior urmând să fie produs la uzinele din Beijing şi Tuscaloosa.



Mercedes se bazează pe acest model, versiunea electrică a E-class, pentru a-şi majora vânzările de vehicule electrice, după ce a renunţat la investiţiile în motoarele cu combustie pentru platformele unde se produc doar maşini electrice. Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News