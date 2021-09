Florin Cîţu, anunţ despre posibila rupere a PNL după Congres. Ce se întâmplă cu liberalii care l-au votat pe Orban

Întrebat, duminică, la Consiliul Național PNL, dacă Ludovic Orban și apropiații săi ar putea rupe partidul, Florin Cîțu a spus că nu există niciun pericol în acest sens.

„Nu există așa ceva. Vă spun că PNL va fi mai unit. Deja azi veți vedea o altă atmosferă. PNL o să fie unit și vom folosi toate resursele împotriva adversarului nostru, PSD”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat, în continuare, dacă vor fi parlamentari care vor face opoziție în Parlament și în partid, noul președinte al PNL a spus că „Statutul e foarte clar pentru cei care atacă PNL din interior”.

Florin Cîțu a mai spus că nu are niciun nume pentru un candidat care să îl înlocuiască pe Ludovic Orban, după ce fostul lider și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a precizat că va lua în calcul o altă susținere după ce procedura va fi făcută.

Ce se întâmplă cu susţinătorii lui Orban

„Liberalii care l-au susținut au funcții în partid, vor merge mai departe. Până la urmă a fost o competiție... mai dură decât se așteptau românii, dar a trecut. Acum partidul își va uni toate forțele împotriva adversarului nostru, PSD”, a mai spus Florin Cîțu.

După ce Florin Cîțu a fost ales președinte al PNL, duminică are loc un Consiliu Național, tot la Romexpo, în care se vor alege celelalte funcții de conducere din Partidul Național Liberal. La Consiliul Național participă 2.000 de delegați, scrie Mediafax.

Virgil Guran, ferm despre ruperea PNL-ului

"Ce va face Ludovic Orban? Din ce am discutat cu el, mergem mai departe, continuăm, nu rupem niciun partid, că nu e cazul. Eu oricum o spun foarte deschis, şi dacă s-ar ajunge la aşa ceva, eu nu plec din partid, pentru că mi se pare normal să fiu în continuare în PNL. Eu nu am venit aici pentru că este sau nu este Florin Cîţu preşedinte. Eu am venit pentru că cred în principiile liberale, aşa că îmi voi vedea de treabă mai departe, indiferent de ce se întâmplă. Eu nu cred că Ludovic, care se confundă cu istoria partidului postdecembristă, va gândi aşa ceva. Să ne vedem de treabă, lucrurile vor merge înainte. În politică am văzut multe, nu se ştie ce se va întâmpla în viitor", a declarat Virgil Guran la Antena 3.