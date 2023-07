Florentin Pandele vrea un nou azil de bătrâni în Voluntari. Senatorul Ștefan Pălărie: Nesimțire maximă sau exercițiu cinic de imagine

Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a propus ridicarea unui nou azil pentru persoanele în vârstă, iar decizia este considerată ca o ”cumpărare a bunăvoinței publice”,

”În plin scandal al azilelor groazei, dl Pandele tocmai propune să mai construiască încă unul sub directul său patronaj, aici în oraș.

Cred că din două una, ori dl Pandele dă dovadă de o nesimțire maximă, prefăcându-se că nu înțelege grozăviile care s-au petrecut în acest oraș, în aceste azile.

Sau doi, dl Pandele vrea să cumpere bunăvoința opinia publică invocând faptul că uite, face lucruri pentru vârstnici, deși exact pe raza acestui UAT, a acestei administrații locale, s-au petrecut cele mai înfiorătoare lucruri, poate de la Revoluție încoace.

Credem că nu este de fapt decât un exercițiu cinic de imagine. De ieri până astăzi, ad-hoc, a fost propus acest proiect care să atribuie din banii cetățenilor din Voluntari, astăzi, față de 24 de milioane de lei plus TVA, pe un proiect care să propună construcția unui nou azil de vârstnici”, a declarat senatorul Ștefan Pălărie, la Realitatea Plus.

Potrivit unor imagini transmise de postul menționat, deși ședința de Consiliu Local era publică, accesului parlamentarului a fost permisă cu mare greutate, la insistențele acestuia.

Azilele, o afacere bănoasă

Subvenția pentru căminele de bătrâni a crescut de la an la an. De exemplu, în 2021, subvenția era de puțin 10 milioane de lei, în 2022 a fost puțin peste 11 milioane de lei, pentru că în 2023 să crească de 5 ori, ajungând la aproximativ 55 milioane de lei, potrivit Realitatea PLUS.

Spre comparație, în 2008, afacerile cu căminele de bătrâni nu depășeau 4,61 milioane lei.

Și profitabilitatea firmelor ce administrează azile de vârstnici a înregistrat o creștere uriașă.

Astfel, de la 31 de milioane de lei în 2021, la 45,7 milioane lei în 2022. Iar în 2013, profitul în aceste ”afaceri” era sub un milion de lei.

Subvențiile din acest an au fost de:

- 55.128.000 lei pentru căminele pentru persoane vârstnice

- 18.910.200 lei pentru unitățile de îngrijire la domiciliu

- 230.400 lei pentru centre de zi de asistență și recuperare

- 396.000 lei pentru centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber.

Reamintim că în urma scandalului legat de azilele groazei, Gabriela Firea, soția lui Florentin Pandele, și-a dat demisia din funcția de ministru al Familie, în timp ce Marius Budăi și-a dat demisia din funcția de ministrul al Muncii.

Acest articol reprezintă o opinie.