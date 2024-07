Femeia care a învins timpul. Veronica Berar, șefă de promoție la 61 de ani

O poveste de viață

Veronica Berar Ispas, originară din Sălaj, și-a trăit întreaga viață în armonie cu natura, pescuitul fiind una dintre marile ei pasiuni. Aceasta a fost încurajată să se înscrie la facultate de către cea mai bună prietenă a sa, Corina, din Baia Mare. Veronica a decis să urmeze această cale din dorința de a aprofunda cunoștințele despre acvacultură și piscicultură, domenii pe care le iubește și le respectă, potrivit clujenii.ro.

„Niciodată nu este târziu să-ți urmezi visul și, mai mult decât atât, contează să alegi un domeniu care chiar îți place”, spune Veronica Berar Ispas. „Iar în momentul în care faci ceea ce îți dorești, n-ai cum să faci prost sau n-ai cum să nu reușești, pentru că o faci cu drag (...), n-o faci pentru diplomă, pentru bani, pentru nimic. O faci din plăcere. Iar eu, știți foarte bine, sunt o fire ambițioasă, nu-mi prea place ca cineva să fie în fața mea. Așa am fost de când mă știu! Am făcut sport de performanță – am fost la fel – am muncit, mi-am făcut o carieră, dar uite acuma îmi place și am făcut din plăcere”, a mai spus aceasta.

Performanța academică

Veronica a demonstrat o ambiție și o dedicare deosebită pe parcursul studiilor sale, obținând media maximă la toate examenele. Aceasta a fost apreciată nu doar pentru rezultatele academice, ci și pentru modul în care și-a inspirat colegii mai tineri, arătându-le că pasiunea și perseverența pot duce la succes, indiferent de vârstă.

„La îndemnul celei mai bune prietene a mele din Baia Mare, Corina, m-am înscris la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, specialitatea Piscicultură și Acvacultură, ceea ce mi-am dorit dintotdeauna”, a mărturisit Veronica.

Planuri de viitor

După absolvire, Veronica Berar Ispas nu intenționează să se oprească aici. Planurile sale includ numeroase activități legate de protejarea naturii și promovarea pescuitului sustenabil. Ea dorește să se implice în concursuri de pescuit și acțiuni de ecologizare pe malurile râului Someș și pe lacul de la Vârșolț.

„Într-adevăr, iubesc pescuitul, iubesc pescarii, iubesc peștii, iubesc natura. Deci, am crezut că trebuie și este necesar înainte de toate să fac această specializare pentru că este normal în momentul în care cineva te întreabă de speciile de pești, de condiții, de orice vizavi de acvacultură și piscicultură, trebuie să știi să răspunzi”, a explicat ea într-un interviu.

Veronica subliniază că acest parcurs academic a fost o evadare și o împlinire a unui vis pe care l-a avut dintotdeauna: „Și atunci, acum 4 ani, din nefericire, am rămas singură și atunci era singura mea evadare să-mi trăiesc visul și să mi-l îndeplinesc”, a conchis Veronica Berar Ispas.

