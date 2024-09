FCSB, amendată de UEFA cu 20.000 de euro. Motivul

Citește și articolul - Manchester United vine la București. FCSB și-a aflat adversarele în Europa League

FCSB a fost amendată de UEFA cu suma de 20.000 de euro. De asemenea, clubul roș-albastru va fi obligat să închidă anumite sectoare la prima partidă din grupele Europa League, contra campioanei Letoniei RFS Riga, din cauza comportamentelor cu tentă rasistă ale suporterilor de la meciul FCSB - LASK Linz.

Ce scrie în decizia UEFA

”Decizia: amendă pentru Fotbal Club FCSB 20.000 de euro și închiderea parțială a stadionului FCSB-ului (2.000 de locuri, inclusiv 1.200 de locuri în sectoarele 116, 117, 118, 119, 120 și 121 ale peluzei Nord și 800 de locuri la tribuna a doua), la următorul meci organizat de UEFA în care Fotbal Club FCSB va fi gazdă, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor”, conform deciziei UEFA.

Programul meciurilor pe care echipa finanțată de Gigi Becali le va disputa în Europa League

26 septembrie, ora 22:00: FCSB - RFS Riga

3 octombrie, ora 22:00: PAOK - FCSB

24 octombrie, ora 22:00: Rangers - FCSB

7 noiembrie, ora 19:45: FCSB - Midtjylland

28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Nou format Europa League, din acest sezon

Amintim faputl că un minicampionat a înlocuit faza grupelor Europa League, începând din acest sezon. Numărul formațiilor a crescut de la 32 la 36, precum în Liga Campionilor. La tragerea la sorţi, echipele au fost puse în patru urne, în funcţie de coeficientul UEFA, care s-a calculat pe baza rezultatelor în cupele europene din ultimele cinci sezoane.

Gigi Becali, patronul FCSB, declarații după calificarea în Europa League

”Îmi era teamă doar de ghinion. A doua repriză ei nu au mai contat. A fost mingea doar la noi. Deci se vedea că nu mai puteau alerga. E mare diferența de bani. Sunt alte calcule. Adică ultima clasată din cele 36 iau 72 de mii. Prima, 36 înmulțit cu 72. Sunt niște bani. Mulți bani dați în plus. Se mai dau niște bani după și de puncte. Și de intrare și de ieșire. Sunt calcule matematice cu bani foarte mulți”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

De asemenea, Gigi Becali spunea că oferă, în urma calificării în Europa League, o primă de 200.000 de euro antrenorului principal, Elias Charalambous. Patronul FCSB a mai zis că, în cazul în care FCSB s-ar fi calificat în Champions League, atunci antrenorul dinCipru ar fi încasat 300.000 de euro, conform Sport.ro.

”(n.red. oferiți prime?) Le au în contract. Elias Charalambous, pentru Europa League are 200.000. La Champions League era 300.000 și 100.000 la Conference. Eu am vrut, el nici nu a cerut! Nici nu a comentat contractul. Fă-l și-l semnez. Are și Pintilii, dar nu așa mare. Eu am făcut asta pentru el, știți de ce? Ca un fel de recompensă pentru cât a fost criticat”, a mai spus Gigi Becali, la DigiSport.

