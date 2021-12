Fasolea roșie, beneficii pentru sănătate. Atenție! Când poate fi periculoasă. NU o mânca așa

Românii folosesc mai des în bucătărie fasolea albă, totuși sunt și mulți care o preferă pe cea roşie. Medicii spun că fasolea roşie ar trebui consumată mai des datorită numărului ridicat de antioxidanţi, scrie Realitatea.net. Nutriţionistul arădean Sorin Balaban spune că fasolea uscată are numeroase beneficii pentru sănătate.

"Indiferent de tipul pe care îl folosim, pot să vă spun că fasolea are un conţinut ridicat de proteină vegetală. Faţă de fasolea albă, cea roşie conţine în plus antioxidanţi. Aceştia încetinesc îmbătrânirea celulelor, luptă împotriva cancerului etc. De altfel, culoarea roşu aprins apare tocmai de aici, de la aceşti antioxidanţi. În plus, conţinutul de enzime al boabelor roşii de fasole le face mai apreciate, acestea ajutând la buna funcţionare a intestinelor", spune Sorin Balaban.

Când devine fasolea roșie periculoasă pentru sănătate

Multe specii de fasole conțin toxina fitohemaglutinină, dar concentrațiile sunt deosebit de mari în fasole roșie crudă. Nivelurile sunt reduse semnificativ în fasolea fiartă. Potrivit Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, doar patru sau cinci boabe crude pot provoca simptome.

În decurs de una până la trei ore, oamenii pot dezvolta greață, vărsături și diaree, care se pot agrava în dureri de stomac. Impactul este mai puțin sever decât în ​​cazul expunerii la toxinele care se găsesc în alimente precum manioc sau fructele stelate. Este posibil ca oamenii să se recupereze destul de rapid: în trei sau patru ore de la debutul simptomelor. Cu toate acestea, unele victime au fost spitalizate, relatează FDA.

VEZI ȘI: Fructele și legumele care te pot OTRĂVI dacă le mănânci în momentul nepotrivit. Pot fi FATALE

Rețetă de fasole bătută cu legume coapte și murături. Niciun gurmand nu o va refuza

Vlăduț, bucătarul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a explicat cum se pregătește o rețetă de fasole bătută cu legume coapte și murături. Ingrediente: 500 gr fasole boabe, albă, 1 conservă de fasole roșie, 3-4 cepe roșii, 4-5 ardei roșii, micuți, sare și piper, ulei de măsline, usturoi, zeamă de lămâie, zacuscă, ghebe murate, castraveciori murați. Cum se prepară, afli AICI.