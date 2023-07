Farul Constanța, umilită în ultimele două meciuri-test. A încasat opt goluri fără să marcheze 

Farul Constanța, echipa campioană a României, a susținut duminică seară ultimul meci al stagiului de pregătire desfășurat în Polonia. Aceasta s-a confruntat cu echipa locală Warta Poznan, care s-a clasat pe locul opt în ultimul sezon al primei ligi poloneze.

Partida s-a încheiat cu o victorie în favoarea echipei Warta, cu scorul de 3-0 (0-2), golurile fiind înscrise în minutele 15, 44 și 62.

"În ultimul meci amical din Polonia, Farul a întâlnit ocupanta locului 8 din această țară, Warta Poznan, meciul având loc pe terenul acesteia. Gazdele s-au impus cu 3-0, prin reușitele lui Savic 15, Kupczak (45 penalty) și Queiros (62 autogol). În acest cantonament Farul nu a avut la dispoziție nu mai puțin de nouă jucători importanți: Alibec, Băluță, Larie, M. Popescu, Grameni, Mazilu, Borza, Kiki și Mateus," transmite FC Farul.

FC Farul - Banik Ostrava 0-5

Într-un meci alt meci amical desfășurat în Polonia, echipa Farul Constanța a suferit o înfrângere categorică, scor 5-0, în fața echipei Banik Ostrava. Golurile au fost marcate de către jucătorii echipei cehă în minutele 39, 52, 66, 85 și 88. Banik Ostrava a ocupat locul 11 în sezonul 2022-2023 din Cehia.

"Am avut intenția de a juca responsabil, chiar și în contextul schimbărilor pe care le-am făcut, acordând mai multe minute unor jucători. Abordarea noastră a fost excelentă, am reușit să realizăm acțiuni remarcabile și, în final, am obținut o victorie cu o diferență considerabilă, lucru de care nu ne așteptam. Am întâlnit campioana României și suntem mulțumiți de evoluția echipei și de rezultat", a declarat antrenorul echipei Banik Ostrava.

FC Farul va juca cu Sheriff Tiraspol în preliminariile Champions League

FC Farul Constanța este campioana României la fotbal, astfel că va reprezenta țara în viitoarea competiție supremă a cluburilor: "Champions League". Constănțenii vor da piept cu reprezentanta Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, care anul trecut a reușit performanța de a accede în grupele Ligii Campionilor, acolo unde i-au învins pe galacticii de la Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabeu.

Conform rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luna trecută la Nyon, Elveția, s-a stabilit că Farul Constanța va susține prima partidă împotriva echipei Sheriff Tiraspol pe teren propriu, urmând ca returul să aibă loc în Republica Moldova.

Această confruntare în dublă manșă este programată să se desfășoare pe 12 iulie, respectiv 18 sau 19 iulie 2023.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News