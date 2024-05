Mi-Th Influencer: Bianca are 17 ani și a început cursuri de modelling. Cum se descurcă tânăra la două „școli”

Deși au vorbit despre provocările și parcursul celor doi de până acum, cele două gazde și-au mutat atenția pe Bianca, pe care au întrebat-o foarte amănunțit cum este la cursurile de modelling la care merge și cum de și-a dezvoltat pasiunea pentru această meserie.

„În ceea ce te privește pe tine. Tu ai început cu modelling din prima, nu? Te gândești, și tu, să devii actriță?”, a precizat Thea Haimovitz.

„Nu m-am gândit la asta. Aș prefera să rămân doar pe modelling, deși cred că niște cursuri de actorie m-ar ajuta mult în această carieră; ca să învăț să interpretez anumite sentimente și emoții în momentul defilării, dar nu să devin efectiv o actriță”, a răspuns Bianca Constantinescu.

Cum a început cariera de model

„Am început-o acum 2 ani școala de modelling, atunci când familia mea a văzut-o ca pe o oportunitate. Ziceau că ar trebui să merg să văd cum e. Totul începuse ca o pură curiozitate, apoi a devenit o pasiune”, a spus invitata.

„Ai început cu un curs?”, a mai întrebat Thea Haimovitz, la care Bianca a zis că părinții săi au ales școala și cursul pe care l-au considerat cel mai potrivit pentru fiica lor.

Face tenis de plăcere

„Am făcut tenis timp de 4 ani. La început am vrut să fac de performanță, dar ulterior am hotărât să fac de hobby. Mai am weekenduri în care merg și joc tenis ca să mă mențin în formă”, a mai punctat Bianca. Întrebată fiind despre rolul școlii, ea a adăugat: „Educația este un lucru important în viața mea. Mă ajută să mă formez și mă ajută să gestionez anumite situații în mod rațional. Am luat și 4 odată. Luasem nota aceasta la educație antreprenorială”.

Despre cursurile de modelling

„Eu fac cursurile acestea de 2 ani. La fiecare ședință văd lucruri noi și anumite abilități pe care ar trebui să le am. Un curs durează la școala mea de modelling un an de zile.

Învăț cum să am atitudine, învăț anumite tipuri de mers sau cum să defilez în anumite moduri; anumite poziții, cum să stau la poze și cum să îmi așez mâinile, fața, toate elementele acestea”, a încheiat ea, pentru DC News.

