F1: Max Verstappen, învingător în MP al Spaniei. A urcat pe primul loc în clasamentul general

Cursa s-a desfășurat pe circuitul Montmelo de la Barcelona.

Cronometrat în 1 h 37 min 20 sec 475/1000, Max Verstappen a fost mai rapid cu 13 sec 072/1000 decât Sergio Perez. Podiumul a fost completat de britanicul George Russell (Mercedes), la 32 sec 972/1000 de învingător, transmite presa internaţională.

Spaniolul Carlos Sainz (Ferrari) a fost pe locul 4 (+32.927), urmat de britanicul Lewis Hamilton, de la Mercedes (+45.208), şi finlandezul Valtteri Bottas, de la Alfa Romeo (+54.534). Sergio Perez a obţinut bonusul pentru cel mai rapid tur de pistă.

Max Verstappen (Red Bull) are trei victorii consecutive în actualul sezon de Formula 1. L-a detronat în clasamentul general pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen are trei victorii consecutive în actualul sezon, după ce s-a impus şi la Imola şi Miami. Olandezul are 24 de victorii în cariera sa, dintre care patru în acest an. Verstappen l-a detronat în clasamentul general pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari), care, plecat din pole position, a fost nevoit să abandoneze în turul 27, când era pe primul loc, din cauza unei probleme la motor. Olandezul are acum 6 puncte mai mult decât Charles Leclerc în clasamentul piloţilor.

Citește și - Charles Leclerc a fost jefuit în plină stradă. Un hoţ a reuşit să îi fure ceasul de 320.000 dolari de la mână

Totul s-ar fi întâmplat în oraşul Viareggio, din Italia. LeClerc era împreună cu mai mulţi prieteni şi unul dintre antrenorii săi, Andrea Ferrari, pe stradă. Un fan l-ar fi oprit pentru a face poze şi a da autografe, dar în aglomeraţie, un hoţ a reuşit să îi fure ceasul de 320.000 dolari de la mână.

LeClerc nu este primul şofer Formula 1 care a fost jefuit

Producătorul elveţian de ceasuri Richard Mille este unul dintre sponsorii vechi ai lui LeClerc, iar de anul trecut compania este şi partener Ferrari. LeClerc nu este primul şofer Formula 1 care a fost jefuit. Anul trecut, Lando Norris a fost deposedat de un prototip Richard Mille după finala EURO 2020 de pe stadionul Wembley. Vezi știrea inițială aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News