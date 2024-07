Experții au făcut un medicament anti-îmbătrânire care prelungește viața cu 25%, previne cancerul și părul cărunt

Cercetătorii au anunțat dezvoltarea unui medicament care oprește o proteină legată de accelerarea îmbătrânirii, constatând că tratamentul a prelungit durata de viață a șobolanilor cu 25 %.

În doar 25 de săptămâni de la tratament, animalele prezentau un risc mai scăzut de cancer, nu mai aveau păr cărunt, aveau o vedere îmbunătățită și o mai bună funcționalitate musculară.

Animalele în vârstă de 75 de săptămâni, echivalentul unui om de 55 de ani, au trăit în medie 155 de săptămâni, comparativ cu 120 de săptămâni pentru cele care nu au fost tratate.

Oamenii au moștenit proteina, numită interleukină-11, de la pești acum 450 de milioane de ani.

Gena a fost asociată cu inflamația cronică, cicatrizarea țesuturilor organice, tulburări de metabolism, epuizare musculară și fibroză cardiacă.

"Aceste descoperiri sunt foarte interesante", a declarat profesorul Stuart Cook, coautor, de la Laboratorul de Științe Medicale al Consiliului de Cercetare Medicală din Regatul Unit (MRC LMS).

"Șoarecii tratați aveau mai puține cancere și nu prezentau semnele obișnuite ale îmbătrânirii și fragilității, dar am observat, de asemenea, o reducere a epuizării musculare și o îmbunătățire a forței musculare", a spus profesorul Stuart Cook.

Cu alte cuvinte, șoarecii bătrâni care au primit tratament anti-IL11 erau mai sănătoși.

"Deși aceste constatări sunt doar la șoareci, ele ridică posibilitatea tentantă că medicamentele ar putea avea un efect similar la oamenii în vârstă", a completat Cook.

"Tratamentele anti-IL-11 se află în prezent în studii clinice la om pentru alte afecțiuni, ceea ce ar putea oferi oportunități interesante de a studia în viitor efectele sale la oamenii în vârstă", susține acesta.

Profesorul Cook a declarat pentru BBC că, deși studiul nu este încă finalizat, datele au sugerat că medicamentul este sigur pentru oameni.

Echipa a efectuat două experimente pentru cercetarea lor, primul modificând genetic șobolanii pentru a elimina IL-11.

Eliminarea a prelungit durata de viață a animalelor cu peste 20 la sută în medie.

Cu toate acestea, rezultatele "semnificative" au fost observate atunci când au injectat un medicament anti-IL-11, care a împiedicat proteina să provoace efecte legate de vârstă în organism.

Atât șobolanii masculi, cât și femelele au avut o durată de viață crescută cu până la 25 %.

Tratamentul nu numai că a oferit protecție împotriva bolilor cronice și a pierderii masei și forței musculare legate de vârstă, dar a redus și rata de scurtare a telomerilor.

Telomerii sunt "capacele" care se află la capătul fiecărui cromozom, ținându-i împreună.

Pe măsură ce îmbătrânim, telomerii se uzează și se scurtează, ducând la apariția unor boli precum cancerul, Alzheimer și Parkinson.

"Obiectivul nostru este ca, într-o zi, terapia anti-IL-11 să fie utilizată pe scară cât mai largă posibil, astfel încât oamenii din întreaga lume să poată duce o viață mai sănătoasă pentru mai mult timp", a declarat profesorul Cook.

"Cu toate acestea, acest lucru nu este ușor, deoarece căile de aprobare a medicamentelor pentru tratarea îmbătrânirii nu sunt bine definite, iar strângerea de fonduri pentru a efectua studii clinice în acest domeniu este foarte dificilă", a detaliat profesorul.

Cercetătorii au investigat IL-11 timp de mulți ani și, în 2018, au fost primii care au arătat că IL-11 este o proteină pro-fibrotică și pro-inflamatorie, răsturnând ani de caracterizare incorectă ca anti-fibrotică și antiinflamatoare.

"Acest proiect a început în 2017, când un colaborator de-al nostru ne-a trimis câteva mostre de țesut pentru un alt proiect", a declarat profesorul asistent Anissa Widjaja, care a fost coautorul corespondentului, de la Duke-NUS Medical School, Singapore.

"Din curiozitate, am efectuat câteva experimente pentru a verifica nivelurile de IL-11. Din citiri, am putut vedea clar că nivelurile de IL-11 au crescut odată cu vârsta și atunci am devenit foarte entuziasmați! Am descoperit că aceste niveluri în creștere contribuie la efecte negative în organism, cum ar fi inflamația și împiedicarea vindecării și regenerării organelor după leziuni", a explicat Anissa Widjaja.

"Deși munca noastră a fost realizată pe șoareci, sperăm că aceste constatări vor fi foarte relevante pentru sănătatea umană, având în vedere că am observat efecte similare în studiile asupra celulelor și țesuturilor umane", a mai detaliat profesorul asistent.

"Această cercetare este un pas important către o mai bună înțelegere a îmbătrânirii și am demonstrat, la șoareci, o terapie care ar putea prelungi îmbătrânirea sănătoasă, prin reducerea fragilității și a manifestărilor fiziologice ale îmbătrânirii", spune Widjaja, conform Daily Mail.

