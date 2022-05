Eurovision 2022. Tomac: Voi solicita lămuriri Uniunii Europene de Radio și Televiziune. Punctajul României nu poate fi anulat

"Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune are de oferit explicații extrem de serioase și voi solicita oficial acestei instituții lămuriri pentru că, în asemenea situații, transparența și respectarea regulilor sunt sacre. Am fost uimit să constat aseară că juriul nostru nu acordase niciun punct pentru o piesă din R. Moldova cu un mesaj direct și clar, prin care este scoasă în evidență relația unică dintre statele noastre, fiind români de o parte și alta a Prutului.

În contextul actual, al provocărilor din regiune, punctajul României nu poate fi anulat sub pretextul unor probleme “tehnice”. Așteptăm cu interes explicații cât mai detaliate și credibile. Nu contest victoria câștigătorului final, bravo lor, dar nu pot accepta sub nicio formă ca o entitate europeană să anuleze un vot care are mai multe semnificații, nu doar una ce ține de divertisment, cu atât mai mult cu cât această ediție este urmărită de peste 500 milioane de cetățenii din întreaga lume", a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Reacţia Televiziunii Române.

"Televiziunea Română și-a asumat în totalitate angajamentul de participare la Eurovision 2022, achitând taxa de participare și pregătind, alături de echipa lui wrs, un proiect care s-a bucurat de aprecierea publicului.



Cu toate acestea, am fost surprinși să constatăm că rezultatul votului juriului României nu a fost preluat în calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurenților din finală, în numele juriului țării noastre. Precizăm că juriul din România a decis să acorde punctaj maxim reprezentanților Moldovei.



Într-un mesaj transmis reprezentanților țărilor participante, sâmbătă noaptea, chiar în timpul anunțării rezultatelor votului juriilor naționale pentru finala ESC (în jurul orei 01.00), EBU a comunicat că: “ În analiza voturilor date de juriile naționale de către partenerul de vot pan-european al Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) după cea de-a doua repetiție generală a celei de-a doua semifinale a Eurovision Song Contest (ESC) 2022, au fost identificate anumite modele de vot neregulate (“irregular”) în rezultatele a șase țări. Pentru a respecta Instrucțiunile de vot ale Concursului, EBU a lucrat cu partenerul său de vot pentru a calcula un rezultat agregat substitut pentru fiecare țară în cauză, atât pentru a doua semifinală, cât și pentru marea finală (calculat pe baza rezultatelor altor țări cu vot similar)”.

