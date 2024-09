„ENESCU, jupuit de viu”, turneu în 30 de orașe. Filmul se vede exclusiv la cinema

CITEȘTE ȘI: ”Mamă, pot să le spun că sunt român, sau vor crede că mă laud?” Întrebare reală a lui George Enescu sau imaginația internetului

Regizorul Toma Enache a fost la ”Interviurile DCNews” unde a vorbit despre filmul 'ENESCU, jupuit de viu'. Acesta a precizat că anul acesta filmul va fi văzut doar în ”cadrul premierelor de gală”. La premiere, care vor fi în toată țara, va fi prezent și regizorul Enache. Filmul a fost filmat în mai multe locații emblematice din Iași, dar și din țară. Costumele din film au fost făcut de Stefano Nicolao din Veneția. Regizorul a precizat că Nicolao este ”realizator de costume care are trei nominalizări la Oscar”.

„În noiembrie avem peste 30 de premiere de gală programate deja în toată țara și trebuie să spunem că cei care vor să îl vadă în premieră filmul 'ENESCU, jupuit de viu' îl pot vedea anul acesta doar în cadrul premierelor de gală organizate în toată țara în prezența mea, care voi și răspunde la o sesiune de întrebări și răspunsuri după, și a unei părți din echipă.

Va fi un turneu cu premiere de gală în prezența, cum am spus, a unei părți din echipă. Începem cu Iași, unde am și filmat trei săptămâni în locații emblematice de acolo: Casa Pogor, Muzeul 'Regina Maria', Casa Sadoveanu, Opera Naționațională din Iași, Opera Națională din București, Ateneul, doar ca să amintesc câteva locații, Muzeul de Artă din Ploiești, Muzeul de Istorie din Tecuci. Costumele create de Stefano Nicolao din Veneția, realizator de costume care are trei nominalizări la Oscar pentru filmele la care a lucrat.

Film din fonduri private

Noi punem umărul și pune și Dumnezeu mâna, că trebuie să spunem și asta. Este un film independent, făcut în totalitate din fonduri private, o parte din fondurile pentru acest film sunt tot ce am câștigat cu filmul dinainte, 'Între chin și amin', care a avut 65 de premiere de gală și s-au oprit pentru că a venit pandemia, altfel am fi ajuns probabil cel puțin la 100, așa cum ne dorim acum să facem 100 de premiere de gală cu 'ENESCU, jupuit de viu'.

Invităm oamenii. Stiți că toată lumea spune: 'Dar de ce nu se fac filme importante cu subiecte?'. Acum avem un film important, cu un subiect care sperăm noi să fie pe placul multor pasionați de cinema și de film românesc”, a precizat regizorul Enache.

Întrebat de ce nu au fost făcute filme cu geniile noastre, Brâncuși, Enescu, Nadia Comăneci, regizorul a spus: Despre Ciprian Porumbescu s-a făcut, dar despre Enescu nu se putea pentru că Enescu era regalist, era prieten cu Familia Regală. Maruca Cantacuzino era prietena cea mai bună a Reginei Maria. Cred că acesta a fost motivul pentru care în perioada comunistă nu s-a făcut. El a plecat în străinătate și nu s-a mai întors niciodată. A murit și nu a mai venit în România, deși comuniștii au încercat să-l aducă cu eforturi, cu bani foarte mulți.

